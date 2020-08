L’auteur-compositeur-interprète anglo-libanais Mika donnera un concert-bénéfice intime en direct pour Beyrouth, à la suite de la tragique explosion du port de la ville le 4 août. Surnommé I Love Beirut, l’ensemble sera diffusé en direct sur quatre fuseaux horaires via YouTube de l’artiste pop. le samedi 19 septembre. Les billets pour l’événement seront mis en vente le lundi 24 août, et tous les profits seront versés aux personnes touchées à Beyrouth.

Mika, qui est né à Beyrouth, a été profondément affecté par l’ampleur des ravages causés par l’explosion et son impact sur les habitants de la ville. L’équipe libanaise des Nations Unies a signalé que l’explosion était comme 15 ans de guerre en 15 secondes – en comparant son impact à la dévastation de la guerre civile du pays, qui a duré de 1975 à 1990. Des milliers de personnes ont été blessées et des centaines ont été tuées. À des kilomètres du site de l’explosion, des appartements ont été détruits, laissant d’innombrables familles sans maison.

«Après toutes ces années de guerre civile, de crise financière et de bouleversement politique, la nouvelle de l’explosion tragique était incroyable», a déclaré Mika dans un communiqué. «Bien que loin, mon cœur s’est brisé pour les familles qui ont perdu leur maison, leurs moyens de subsistance et leurs proches dans cette catastrophe. Je voulais faire quelque chose pour aider de toutes les manières possibles. C’est pourquoi j’organise un concert en direct pour aider les habitants de la ville.

Il a poursuivi: «Beyrouth a traversé tant de choses et la résilience et la force du peuple libanais sont indéniables. Je ne doute pas que la ville se rétablira et que la vie unique de cette ville magique reprendra une fois de plus. Beyrouth est le lieu de ma naissance, fait partie de moi et sera toujours dans mon cœur.

Tous les profits du concert seront partagés entre les Croix-Rouge du Liban et Save the Children Liban. Mika, qui a libéré Je m’appelle Michael Holbrook à la fin de l’année dernière, a déclaré que l’émission sera diffusée depuis «un endroit spécial, avec un certain nombre de surprises d’amis». Les billets peuvent être achetés via Ticketmaster, tandis que les fans auront également la possibilité de faire des dons supplémentaires via une campagne Go Fund Me.

Pour plus d’informations sur «I Love Beirut», visitez le site officiel.