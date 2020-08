L’ancienne membre de l’AOA, Mina, a inquiété ses fans après une publication inquiétante sur Instagram.

Mina, de son vrai nom Kwon Min-ah, est sous les projecteurs des médias depuis un mois après avoir présenté des allégations concernant l’un de ses camarades de groupe.

Selon Metro, la chanteuse a affirmé avoir été victime d’intimidation par un membre de l’AOA pendant des années. La personne présumée est Jimin, qui, selon The Straits Times, a quitté le groupe suite aux allégations de Mina.

Mina a laissé ses fans inquiets après avoir publié un post Instagram déclencheur, et a ensuite présenté une mise à jour sur son post, disant qu’elle va bien.

La publication de Mina inquiète les fans

Les gens sur les réseaux sociaux ont averti les autres de faire attention avec un récent post Instagram que Mina a partagé. Les fans de la chanteuse ont déclaré que beaucoup trouveraient l’image bouleversante et dérangeante.

Une personne a déclaré: « Faites attention si vous suivez mina d’Aoa sur Instagram, elle vient de publier une photo très déclenchante. »

Un autre fan a ajouté: « N’allez pas sur l’instagram d’aoa mina si vous êtes déclenché par des photos d’automutilation. »

Que s’est-il passé avec Mina?

Mina avait précédemment présenté des allégations concernant l’un de ses camarades de groupe qui l’aurait harcelée pendant son séjour avec le groupe sud-coréen.

Dans une série de publications Instagram (via Metro), la chanteuse a expliqué pourquoi elle avait décidé de quitter AOA.

Mina a expliqué:

«Je n’ai jamais été stressé d’être une idole, et en vérité, je n’ai jamais voulu quitter AOA; mais à cause d’une personne qui me détestait, j’ai abandonné après avoir enduré son harcèlement pendant 10 ans et à la fin de tout cela, je voulais me retourner et la maudire. En fin de compte, j’ai abandonné AOA.

«J’ai vraiment eu du plaisir à promouvoir en tant qu’AOA avec les autres membres. Mais il y a quelque temps, le père de cet unnie est décédé et je me sentais tellement triste et étrange. Au moins, je sais exactement ce que ça fait. Quand je suis allée à l’enterrement, elle est venue à mes larmes, me disant qu’elle était désolée. C’était tellement insatisfaisant et mon cœur s’est vraiment effondré.

Mina propose une mise à jour Instagram

Mina a rassuré ses fans sur le fait qu’elle allait bien et que sa photo Instagram était ancienne.

Selon Soompi, Mina a déclaré: «Je n’ai pas tenté de me suicider pour le moment. C’est quelque chose que j’ai fait il y a environ un mois après avoir parlé à un employé de la FNC.

«Et il y a eu beaucoup de gens qui m’ont demandé par l’intermédiaire de DM (messages directs) pourquoi je ne suivais plus les membres, m’insultant ou me disant d’expliquer quelque chose, et je vais en parler parce que je ne pense pas tout ce qui mérite d’être maudit.

La publication a également ajouté une déclaration de l’agence de Mina qui disait: «Mina est actuellement en bonne santé. Elle se repose à la maison après avoir été sortie de l’hôpital. »

La mise à jour Instagram de Mina est disponible auprès d’un fan sur Twitter.