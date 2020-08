GUÊPE. chef Blackie Lawless a rendu hommage à Frankie Banali, décédé jeudi soir (20 août) à l’âge de 68 ans.

Banalil’histoire de RIOT SILENCIEUX a duré plus de 37 ans et il avait la particularité d’être le seul membre du groupe à avoir enregistré sur chaque single RIOT SILENCIEUX sortie de 1983 « Santé du métal », qui a été le premier album de heavy metal à atteindre le n ° 1 sur le Panneau d’affichage graphique, jusqu’en 2019 « Cowboys d’Hollywood ». Il a également enregistré sept albums avec GUÊPE. entre 1989 et 2004.

Dans une publication sur les réseaux sociaux vendredi 21 août, Sans foi ni loi a écrit: « Frankie Banali et le combat qu’il a enduré contre le cancer depuis plus d’un an maintenant, qui a fait des ravages physiquement, émotionnellement et spirituellement, est maintenant terminé. Mon ami est parti.

«Je l’ai rencontré le 17 juillet 1975. C’était ma première nuit à Hollywood. J’étais mort de peur et je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait dans cette ‘Dream Factory’ qui promettait tant, mais en même temps avait une réputation qui se montra étonnamment cruel envers ses rêveurs naïfs, il était dehors adossé au mur du Roxy on the Strip. Arthur Kane l’avait rencontré le dernier N.Y. DOLLS voyage à L.A. et il m’a présenté à lui. Je me souviens avoir pensé: « Je m’en fiche même si ce gars peut jouer. Ce type est une rock star absolue et personne ne le sait encore ». Je voulais être dans un groupe avec lui… MAUVAIS!

«Au fil des ans, nos vies se sont croisées à bien des égards à la fois personnellement et professionnellement, et j’allais voir les groupes dans lesquels il jouait, et il est resté dans chacun d’eux. Son talent le séparait de tous les autres avec lesquels il était sur scène. .

«Un soir de 1979, je l’ai rencontré dans un restaurant de hamburgers et lui ai joué une démo des chansons que je venais de terminer. Nous nous sommes assis dans ma voiture et avons écouté, et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à vraiment développer une amitié qui durerait nous tous de nos vies. Ces chansons que nous avons écoutées cette nuit-là dans ma voiture deviendraient plus tard la base que lui et moi construirions à partir de zéro 11 ans plus tard. Le disque s’appellerait ‘L’idole cramoisie’.

« Au fil des ans, nous avons appris à bien nous connaître. Son amour pour la musique et son histoire nous conduirait à d’innombrables heures de romance avec la musique et les groupes que nous idolâtrions. L’une des choses qui m’impressionnait était la quantité de détails qu’il connaissait. d’autres instruments. De petites choses qui ne sont généralement que des joueurs qui utilisent ces instruments, Frankie pourrait discuter avec eux, et cela attirerait toujours l’attention de ces joueurs sur le fait qu’un batteur pourrait avoir ce genre de connaissances détaillées. Mais ce n’était pas votre batteur ordinaire. Il le prouverait encore et encore à tous ceux qu’il touchait à sa grandeur musicale.

«Nous étant des enfants de New York, nous avions naturellement un amour pour le baseball. Sans tête Tour les jours de congé, nous allions à chaque Ligue majeure Ball Park nous pourrions. Un jour, nous étions à Cincinnati et le Rouges étaient en ville. Nous avons eu un spectacle ce soir-là, mais nous avons pensé que nous pourrions assister à la première moitié du match et ensuite nous rendre sur les lieux. Eh bien, le jeu devenait vraiment bon et nous savions que nous devions commencer, sinon nous serions en retard pour le spectacle. Nous étions assis là à discuter, et il a dit: Tous ces gens sont dans la salle, tous excités et pensant: « Oh mec, le groupe est dans les coulisses et se prépare à sortir et ça va être fou! ». Mais nous étions là, assis dans un parc à balles à regarder le match, à manger des cacahuètes et à rire, et à passer un bon moment. Finalement, nous savions que nous avions des ennuis, alors nous avons relevé nos fesses et nous sommes rendus au spectacle, et nous avions environ une demi-heure de retard pour monter sur scène. Je me retournais pendant le spectacle et le regardais, et nous éclations tous les deux de rire, comme un couple de petits enfants qui sautaient l’école. C’était l’un de ces moments que seuls vous deux connaîtrez jamais.

« Nous avons passé des moments incroyablement amusants ensemble et ça me manquera vraiment. Il pouvait me faire rire plus que presque n’importe qui. Il était l’un de ces gars qui était vraiment drôle. Sérieusement, Frankie pourrait faire rire un chien. Je pourrais continuer encore et encore, mais ces histoires seront à moi et à moi seul, et pour cela, je n’ai pas honte égoïstement.

« Mais nous avons aussi éprouvé du chagrin d’amour ensemble. Il y a des années, lui et moi étions assis seuls dans une pièce ayant le réveil pour sa mère. J’ai tellement mal pour lui et je ne pouvais pas lui enlever la douleur. C’est ce genre de moments qui vous rendre «serré».

«En tant que chrétiens, on nous dit de ‘ne pas laisser la main gauche savoir ce que fait la main droite’, c’est-à-dire, quelles que soient les bonnes œuvres que vous faites dans ce monde, ne le faites pas pour la reconnaissance des hommes afin que le monde les loue. Au fil des ans, il a soutenu de nombreux enfants orphelins dans différents pays et a mené ces enfants jusqu’à l’âge adulte. De temps en temps, il me montrait des photos de ces enfants… des enfants qu’il ne pourrait jamais rencontrer. Il n’en parlait jamais publiquement. C’est qui Frankie Banali était.

« Je veux prendre un moment, pour mettre en perspective, les contributions que cet homme a apportées au genre Rock que nous tenons tous maintenant pour acquis. Sans vergogne appelé… Heavy Metal!

«Pour le meilleur ou pour le pire, l’industrie du divertissement tente d’imiter ses propres succès.

« Il est rare qu’un film, une télévision ou une maison de disques s’aventure dans des territoires inconnus de peur de l’échec. En 1983, lorsque RIOT SILENCIEUX a sorti l’album révolutionnaire ‘Santé du métal’, l’industrie de la musique telle que nous la connaissons a changé. Il n’y a aucun moyen que je puisse exagérer ce fait. Cet album a donné naissance à tout un mouvement, dont moi-même et beaucoup d’autres bénéficieront plus tard.

« ‘Santé du métal’ continuerait à se vendre à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis et bien plus dans le monde. Cela n’avait jamais été fait auparavant par un groupe appelé «Hard Rock» ou «Heavy Metal» dans l’histoire de l’industrie de la musique. Cela a fait sauter les portes de toute la pensée conventionnelle de ce qu’un groupe de rock était capable de faire. Chaque groupe de rock, et je veux dire CHAQUE groupe de rock qui est venu après RIOT SILENCIEUX leur a une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Sans ce groupe, le genre que nous connaissons et aimons aujourd’hui n’existerait tout simplement pas comme il le fait actuellement. Cela a créé un effet domino qui a montré MTV, toutes les maisons de disques, les promoteurs de musique live, les agents de réservation et tous les autres groupes rock naissants et émergents que cette musique ne disparaîtrait pas seulement, mais au contraire, devenait massive!

«Pour moi, je ne peux pas exagérer l’importance de son talent sur ma carrière. Parmi les très nombreux disques que nous avons réalisés ensemble, ce qui a été le plus mémorable pour moi a été de le voir trouver un moyen d’interpréter ma vision du ce que j’entendais. En tant que musicien, il était de loin supérieur à moi-même et il le savait, mais ce qui a fait que notre collaboration fonctionnait, c’était son respect pour les chansons. Parce que c’était seulement nous deux dans le studio, je l’utilisais comme chef Je le poussais à porter les arrangements d’une manière qui est habituellement réservée uniquement aux voix principales ou aux guitares solistes. C’était remarquable de voir son esprit travailler. Je lui lançais des idées et le regardais ensuite les exécuter à travers cet extraordinaire filtre à tambour.

« Il est impossible de résumer la totalité de la vie d’un homme en quelques mots. La seule chose que nous avons vraiment dans ce monde, c’est ce que nous laissons derrière nous. C’était le grand éducateur. Horace Mann qui disait: «Ayez honte de mourir jusqu’à ce que vous ayez remporté une victoire pour l’humanité». Frankie Banali n’a pas à avoir honte. Il faisait partie intégrante de ce groupe qui a remporté cette victoire pour la musique que nous aimons tous.

«Mon ami est parti.

«Mais dans chaque cœur, il y a une vérité qui bat.

«Il croyait au Seigneur Jésus-Christ. J’ai donc l’assurance que je le reverrai un jour.

« Il y a quelques jours, la dernière chose que je lui ai écrite était: ‘Il y a quelque temps, vous et moi avons fait une chanson intitulée ‘Tiens toi à mon coeur’,… Accroche-toi au mien… je vais m’accrocher au vôtre ». Il a répondu: «Je t’aime mon frère».

« Godspeed Frankie Banali…. Mon amie »