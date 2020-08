M. Bungle a révélé qu’ils sortiraient leur premier album en 21 ans en octobre.

La démo Raging Wrath Of The Easter Bunny arrivera le 30 octobre sur Ipecac Records et comprendra un total de 11 titres, avec le trio de base de Mike Patton, Trey Spruance et Trevor Dunn, rejoint par Dave Lombardo et Scott Ian d’Anthrax.

Le disque comprendra de nouveaux enregistrements de certains des morceaux présentés sur leur cassette de démonstration de 1986 The Raging Wrath Of The Easter Bunny, ainsi qu’une retouche de Hypocrites / Habla Español O Muere de S.O.D. et de Loss For Words de Corrosion Of Conformity.

Pour marquer la nouvelle, M. Bungle a publié une nouvelle vidéo pour Raping Your Mind qui a été créée par Eric Livingston. Vérifiez-le ci-dessous, mais soyez averti car il contient des images stroboscopiques lourdes.

Patton dit: «Enregistrer cette musique avec ces gars était une énorme poussée de virtuosité et de surprises chaque jour en studio.

«Les solos de jeu vidéo de Trey, la main droite bionique de Scott et la précision cyborg, l’homme des cavernes de Dave rencontre Bobby Brady, les remplissages de batterie à la manière de Bobby Brady, la base solide de Trevor et la focalisation laser sur les détails. Il n’y a rien de plus doux que de se faire botter le cul par de vrais camarades, où chacun a une motivation et une mission singulières.

Dunn ajoute: «Enregistrer cela nous a donné l’impression que nous utilisions enfin nos doctorats en thrash metal. Tout ce que nous avions à faire était de retourner voir nos professeurs d’origine pour obtenir des conseils supplémentaires et de les convaincre de se joindre à nous. Il s’avère que nous étions des étudiants A +.

«Nous avons même opté pour un crédit supplémentaire en revisitant des morceaux que nous avions abandonnés dans la journée. C’était moins comme un voyage de nostalgie que comme le raffinage d’un document original et digne.

«Nous avons été hantés pendant 35 ans par le fait que cette musique n’ait pas été respectée. Maintenant, nous pouvons mourir.

M. Bungle a annoncé leur réunion en août de l’année dernière et a publié une couverture de The Exploited’s USA en juin afin de collecter des fonds pour le fonds de secours MusiCares COVID-19.

Mr Bungle: La colère rageuse du lapin de Pâques Démo

1. Grizzly Adams

2. Anarchie dans votre anus

3. Violer votre esprit

4. Hypocrites / Habla Español O Muere

5. Bungle Grind

6. Méthodes

7. Eracist

8. Répandre les cuisses de la mort

9. Perte de mots

10. Glouton pour la punition

11. Mort subite