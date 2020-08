Quiconque a vu Muse en direct sait qu’en plus de jouer la plupart des morceaux de tous ses albums – Et soudain nous surprend avec l’une ou l’autre rareté de sa discographie – ses concerts sont de véritables spectacles que vous devez vivre au moins une fois dans votre vie. Et nous ne le disons pas comme une blague, l’effort qu’ils font pour réaliser une mise en scène accompagnée de leurs chansons est impressionnant.

Nombreux sont les exemples de cela, comment oublier la tournée de The Resistance avec ces trois tours géantes où Matt Bellamy, Chris Wolstenholme et Dominic Howard ont joué, ou peut-être la scène impressionnante qu’ils ont mise en place pour promouvoir La 2ème loi. Mais il y a juste un an ils nous ont laissé l’oeil carré avec le concert spectaculaire qu’ils ont organisé au Foro Sol de CDMX avec le Simulation Théorie.

Muse arrive au cinéma avec un film spectaculaire

Et nous n’exagérons pas, ces deux nuits nous avons pu profiter de Muse dans sa splendeur maximale, avec un énorme animatronique qui agite les bras comme s’il essayait de capturer Bellamy et beaucoup de danseurs qui les accompagnaient. C’est pourquoi maintenant le groupe anglais a décidé de faire passer cette expérience au niveau supérieur, et pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de les voir vivre, un film inspiré de sa dernière tournée arrive.

Oui, comme ils l’ont lu. Ce film est réalisé par le collaborateur de longue date du groupe, Lance Drake, et se concentrera sur le concert que Matt, Dom et Chris ont donné à l’O2 Arena de Londres en 2019. Mais En plus de capturer la performance du groupe, le film racontera également une histoire inspirée des chansons de leur dernier album..

Cette cassette sera comme le ‘The Wall’ du groupe

Selon NME, le film Muse « suit une équipe de scientifiques alors qu’ils enquêtent sur l’origine d’une anomalie paranormale qui apparaît partout dans le monde ». Drake lui-même dit que ce projet sera comme The Wall of Pink Floyd du groupe et que toute l’histoire passera entre réalité et virtuel.

«Le but de ‘Simulation Theory’ était de capturer l’ampleur du spectacle électrisant en direct et d’étendre sa connexion à l’ADN du monde que nous avons construit au cours des trois dernières années dans les clips musicaux pour Muse. Dans une étrange tournure, la réalité alternative du film a commencé à refléter la nôtre. » Lance Drake a dit à propos de cette cassette.

Et est-ce qu’au début de l’année, la même source s’est entretenue avec Matt Bellamy et le leader du groupe a mentionné que bien que ce film se déroule dans le monde de la science-fiction des années 80, aussi incroyable que cela puisse paraître et malgré le fait qu’ils ont sorti cet album il y a longtemps, il y a le thème d’un virus qui contraste complètement avec ce que nous vivons ces jours-ci.

L’expérience de la théorie de la simulation Il sortira dans les salles IMAX, et comme vous savez que tous les cinémas ne sont pas ouverts, Muse le lancera sur des plateformes numériques comme iTunes, Google Play et Amazon le 21 août. Les fans pourront également pré-commander PAR ICI un coffret de cinéma en édition spéciale, y compris une bande dessinée et une affiche en édition spéciale en collaboration avec Marvel.

Mais tandis que le jour vient pour voir cette bande de Muse, Voici la grande bande-annonce: