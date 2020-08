Nas fait exploser Doja Cat.

Vendredi, l’icône du rap a sorti son single «Ultra Black» produit par Hit-Boy, sur lequel il célèbre l’excellence des Black. Sur la piste puissante, il tire également sur Doja Cat, accusé d’avoir participé à des conversations racistes.

« Nous allons Ultra Black / Unapologically Black / Le contraire de Doja Cat », rappe Nas.

Doja a été critiquée pour des commentaires racistes qu’elle aurait tenus dans des forums de discussion en ligne. Elle a également enregistré une chanson en 2015 intitulée «Dindu Nuffin», une insulte raciste se moquant des victimes de brutalités policières. Elle a ensuite abordé la controverse après que le hashtag #DojaCatIsOverParty a commencé à devenir tendance sur Twitter.

«Je comprends mon influence et mon impact et je prends tout cela très au sérieux», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Je vous aime tous et je suis désolé de vous avoir dérangé ou blessé. Ce n’est pas mon personnage et je suis déterminé à le montrer à tout le monde. Je vous remercie. »

«Ultra Black» comporte également des références de célébration aux célébrités noires telles que Grace Jones, Iman, Billy Dee Williams et Michael Blackson. «Le noir est beau!» déclare Nas.

Produit par Hit-Boy, le nouvel album de Nas King’s Disease devrait arriver le 21 août.

