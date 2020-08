Neil Young supprime les identifiants Facebook et Google de son site Web – au coût d’environ 20 000 $.

Young a informé les abonnés de son site Web, Neil Young Archives, que le changement arrivera bientôt. «Au revoir les boutons Facebook et Google», commence le courriel. «Nous vous remercions infiniment de vous accompagner tout au long de ce processus. Nous savons que ce n’est pas pratique, mais nous pensons que nous serons mieux pour cela. »

L’e-mail indique également que Neil Young prévoit de s’éloigner complètement de l’utilisation des plateformes de médias sociaux. Mais le message note également que NYA paie environ 20000 dollars pour supprimer Facebook de son site Web. «Facebook permet sciemment aux contre-vérités et aux mensonges dans ses publicités politiques de circuler sur la plateforme, tandis que les bots sèment la discorde parmi les utilisateurs», lit-on dans un article sur NYA. «Semer la dissidence et le chaos dans notre pays par la désinformation politique est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer. En termes simples, Facebook se fout de nos élections. »

L’article ne détaille pas les coûts, mais la création d’une connexion pour les abonnés n’est pas bon marché. De nombreux sites choisissent d’utiliser les connexions Facebook et Google, ce qui réduit les coûts d’administration mais permet à ces grandes entreprises de suivre le comportement des utilisateurs. Neil Young fait allusion à ce comportement dans certains de ses articles du NYA Times-Contrarian.

Par ailleurs, Young se bat contre Trump: le chanteur a récemment déposé une plainte contre la campagne Trump pour avoir joué sa musique lors de rassemblements et autres événements politiques. Young dit que l’utilisation répétée de «Rockin’ in the Free World »est contraire à sa volonté. Au départ, Young ne voulait pas intenter une action en justice contre Trump, mais il a dit qu’il ne pouvait pas rester les bras croisés tant que la musique continuait à être jouée contre son gré.

Neil Young s’est levé à plusieurs reprises et a critiqué Trump, Facebook, Google et Apple.

Dans une interview plus tôt cette année, il a critiqué le MacBook Apple du point de vue de la production audio. Il dit que le DAC du MacBook est une «connerie de Fisher-Price» et qu’il n’est pas digne de créer de la musique. L’opinion controversée vient quand de plus en plus d’artistes font leur musique numériquement, sans instruments physiques.

Mis à part les plaintes de Young concernant Trump et Facebook, il est rafraîchissant de voir un artiste défendre ses convictions. Young a pris des décisions controversées au fil des ans. En 2015, il a supprimé son catalogue de musique des services de streaming.

« Le streaming est terminé pour moi, j’espère que c’est bien pour mes fans », a-t-il écrit. «C’est une question de qualité sonore. Je n’ai pas besoin que ma musique soit dévalorisée par la pire qualité de l’histoire de la radiodiffusion », écrivait Young à l’époque.

En 2016, cependant, il a renvoyé son catalogue complet à des services de streaming comme Spotify.