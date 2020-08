Ex-KORN le batteur David Silveria dit que son ancien groupe était le pionnier du genre « nu metal ».

KORNLe premier album éponyme du groupe, sorti en 1994, s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde et a présenté le premier classique du groupe, « Aveugle ». Le LP est crédité du lancement du mouvement nu metal, définissant le modèle pour les albums de groupes comme DEFTONES, LIMP BIZKIT, CHAMBRE À CHARBON et d’autres.

Essentiellement une fusion de rap et de rock alternatif (sans doute né de RAGE CONTRE LA MACHINE), le métal nu a inexplicablement balayé les ondes et a culminé pendant une brève période à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec Gregory Heaney de Toute la musique décrivant le genre comme «l’une des poussées les plus malheureuses du métal dans le courant dominant». En cours de route, plusieurs groupes associés au nu metal, dont KORN, DEFTONES et NŒUD COULANT, a adopté une position quelque peu défensive contre le fait d’être étiqueté comme tel. Même ces groupes de nu metal moins apologétiques ont finalement changé leur son, reniant effectivement le genre qu’ils ont aidé à créer.

Interrogé dans une nouvelle interview avec le « Parle à Toomey » podcast comment il ressent le fait que tant d’autres groupes doivent leur carrière à KORN, Silveria a déclaré: « Je ne peux pas vous dire combien de personnes m’ont dit que nous avons créé ce nouveau genre de métal, le nu metal, et je ne sais pas vraiment comment le prendre. Je suis d’accord que nous avons changé la scène musicale et mis le cap de la musique lourde sur un itinéraire différent. Je me sens juste comme moi – je ne me sens pas, « Oh, j’ai fait quelque chose. J’ai changé toute la scène. » Ce n’est pas un sentiment que j’ai. Je l’ai entendu tellement de fois, je ne le comprends pas vraiment. Mais je suppose que nous l’avons fait – à toutes fins utiles, je suppose que nous avons en quelque sorte changé la scène et créé ce nouveau genre appelé nu metal. «

Dans une interview en 2017, l’Italie Linea Rock, Silveriale remplacement de, Ray Luzier, a dit qu’il ne considère pas KORN être un groupe « nu metal ». «Pour moi, je ne sais pas ce que c’est», dit-il. « N’importe qui pourrait inventer un style. Je ne sais pas… tous ces emo [bands], Je ne comprends pas. Tome, KORN est KORN. C’est sa propre chose. C’est du hard rock, c’est du métal, c’est du hip-hop, c’est du funk… tout ce truc en un. Ce n’est pas seulement de la musique metal agressive. Je ne peux pas appeler ça du métal, mais le hard rock ne convient pas non plus. Ses KORN. C’est le style. [Laughs] »

KORN guitariste James Shaffer « Munky » d’accord, racontant « Coup de fouet » en 2016: « Je pense qu’il est difficile de nous mettre dans une catégorie, et je pense qu’au début, c’est pourquoi quelqu’un – qui que ce soit; un journaliste européen – a dit: ‘Nous ne savons pas comment appeler ces gars-là, alors nous allons l’appeler «nu metal». Je pense que c’est de là que vient ce terme. «

Silveriagroupe actuel de, RUPTURE D’UNE SÉQUENCE (alias. BIAS), a sorti un nouveau single le mois dernier appelé « Délirant ».

David est rejoint dans le groupe d’Orange County, en Californie, par le bassiste Chris Dorame, guitaristes Joe Taback et Mike Martin et chanteur Rich Nguyen.

Silveria, Dorame et Taback joué auparavant ensemble dans NOYAU 10, qui a « implosé » en 2018 après avoir sorti quelques singles et joué un certain nombre de spectacles locaux.

