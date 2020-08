Les meilleurs documentaires musicaux font plus que dépoussiérer les souvenirs en celluloïd, ils rectifient l’histoire, comme c’est le cas avec le nouveau film, The Go-Go’s, maintenant en streaming sur Showtime.

Au-delà de leur image de fille pétillante de la vallée et de leurs hits power-pop, «Vacation», «We Got the Beat» et «Our Lips Are Sealed», les Go-Go étaient un groupe de punks inadaptés qui sont sortis de la scène punk de LA pour devenir le groupe entièrement féminin le plus titré de tous les temps. À ce jour, les Go-Go sont toujours le seul groupe de rock entièrement féminin à écrire leurs propres chansons, jouer leurs propres instruments et faire leurs débuts au n ° 1 sur Billboard – un exploit qui ne leur a toujours pas valu une place appropriée. dans l’histoire du rock.

La débauche de Go-Go était bien documentée, mais leur bonne foi punk, leur chanson pop et leur sens de la musique impressionnant sont capturés dans un nouveau documentaire réalisé par Alison Ellwood (Laurel Canyon: A Place in Time, History of The Eagles).

L’histoire de The Go-Go’s est principalement racontée à travers des entretiens avec les cinq membres principaux – la guitariste rythmique Jane Wiedlin, la chanteuse principale Belinda Carlisle, la guitariste Charlotte Caffey, la bassiste Kathy Valentine et la batteuse Gina Schock, ainsi qu’une multitude de séquences d’archives qui font la chronique. leur ascension, leur chute et leur renaissance fulgurantes.

Le film contient tous les rythmes familiers du rock doc: origines précoces, moment décisif, luttes intestines et réconciliation, mais il est surtout remarquable pour ce qui ne se retrouve pas dans la salle de montage: histoires sincères d’artistes queer, santé mentale, problèmes de substance et la route compliquée du rétablissement. Surtout, c’est l’histoire d’un groupe de femmes remarquable, racontée par des femmes, qui est encore rare dans le monde du cinéma grand public.

Après la première du film sur Showtime, Charlotte Caffey, guitariste et compositrice de Go-Go, a parlé à uDiscover Music du processus de réalisation du film, de sa candeur à l’écran et de son rôle dans le groupe de nouvelle vague pionnier des années 80.

Cette interview a été légèrement éditée et condensée.

« alt = » « />

Comment vous sentez-vous maintenant que le film est sorti?

Nous étions tellement nerveux à ce sujet et nous avons traîné les pieds, car nous ne savions pas comment quelqu’un d’autre interpréterait notre histoire. Tout ce que je peux dire, c’est qu’Alison Ellwood a fait le travail le plus fabuleux, car elle tisse toute cette histoire de 1978 à aujourd’hui.

nous [the band] ont vécu cela pendant 40 ans. Nous comprenons tous les hauts et les bas, tout ce que nous avons vécu individuellement et collectivement, et pourtant chacun de nous a vécu exactement la même expérience lorsque nous l’avons regardé. C’était incroyable de m’en sortir, comme si je ne l’avais jamais vécu, et de simplement regarder l’histoire se dérouler. Je suis vraiment ravi que les gens voient cela, car il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre histoire.

Le documentaire montre à quel point les Go-Go étaient influents. Avec le recul, a-t-il l’impression que le groupe obtient enfin son respect?

J’ai le sentiment que les gens verront comment nous nous sommes formés de manière organique et que personne ne nous disait quoi faire. Nous avons brièvement eu ces deux managers qui ont écrit une chanson que nous avons jouée en live pendant quelques mois, et ils essayaient d’insuffler leurs idées sur nous. Ils nous disaient: « Hé, si tu ne viens pas avec nous, tu n’iras jamais nulle part. » Littéralement le lendemain, nous leur avons dit de «f__k off». Nous avons cru en nous.

La mentalité de bricolage de tous les membres se retrouve également dans le film. De Kathy apprenant toutes les chansons de Go-Go en une soirée à vous-même apprendre la guitare, il y a certainement un thème récurrent du moment où le groupe rencontre un obstacle, il suffit de trouver un moyen de le contourner.

Même lorsque Belinda travaillait dans une société d’édition de magazines, elle réservait tous nos concerts au début. Tout ce que nous avons fait était DIY, comme tout le mouvement punk rock hollywoodien. C’était un mouvement d’expression de soi. Nous nous exprimions comme nous le voulions, c’est-à-dire avec toutes les femmes. Nous avions les roadies femmes, une avocate et une femme manager. C’était juste comme ça. C’est ce qui nous a permis de nous sentir à l’aise et connectés.

Cela semblait être une telle rareté à l’époque. Vous étiez tous avant-gardistes, même en ce qui concerne des choses comme la lutte pour vos droits d’édition.

Notre gérant Ginger [Canzoneri] obtient tout le crédit pour cela. Comme le raconte l’histoire, avant d’aller à Londres, nous avons fait une démo de quatre chansons. Dave Robinson, qui dirigeait Stiff Records, voulait «We Got the Beat» comme single. Il dit à Ginger: « Hé, je prendrai la publication de ces chansons, et tu peux avoir de l’argent. » Puis Ginger lui dit simplement: «Je vous répondrai» parce qu’elle ne savait pas ce qu’était l’édition. Elle l’a lu et a dit: « F_ k non, nous n’abandonnons pas l’édition. » Nous étions encore en train de scrounging quand nous étions en Angleterre pendant deux mois avec Madness et Les spéciaux. Nous ne vivions pas la vie – c’est sûr – mais c’était une si belle aventure.

Dans le film, vous appelez l’Angleterre «La Mecque», car c’est de là que viennent toutes vos idoles punk. Comment s’est passée cette expérience à l’étranger pour la première fois?

C’était vraiment intimidant, en particulier les skinheads. Ils étaient plutôt hardcore et ne voulaient pas du tout nous voir. Ils crachaient et nous jettent des choses sur scène alors nous nous sommes dit: « Nous allons montrer à ces f__kers, nous jouerons plus fort! » Mais quand on sortait de la scène, on pleurait parce que c’était si dur. Mais les garçons des Specials étaient comme nos grands frères et Madness était aussi amusant à jouer. C’était juste une aventure. Nous étions comme une meute d’animaux sauvages qui se déchaînaient sur le monde.

À cette époque, nous n’avions pas d’argent pour quoi que ce soit, nous ne pouvions même pas sortir. Nous avons donc acheté du sirop contre la toux et du cidre et l’avons mélangé. C’était comme être à une soirée pyjama vraiment tordue, parce que nous étions tous en pyjama. Je ne sais pas si nous nous sommes saoulés ou défoncés, mais c’était comme ça, donc c’était assez bon. [laughs]

Vous faisiez essentiellement du robot, comme les enfants l’appellent.

[Laughs] C’était ça.

Une soirée pyjama tordue est une excellente métaphore pour The Go-Go’s. Vous aviez tous l’air de vous amuser tellement. Lorsque vous parlez tous d’aller à Palm Springs pour (potentiellement) le dernier hourra de Gina, il y a une telle camaraderie immédiate entre vous tous. Surtout quand une grande partie du récit présidant autour du groupe a été façonnée par le drame qui est venu plus tard.

Tout cela était réel. Bien sûr, nous étions inquiets pour Gina, mais nous avons juste pensé: «Nous allons nous amuser le plus possible au cas où quelque chose de mauvais se produirait.» Je me souviens que nous étions un peu solennels quand nous sommes arrivés là-bas, et j’ai brisé la glace en disant quelque chose comme: «Gina, si tu meurs, je peux avoir ta Corvette?» Puis nous avons juste commencé à hurler. C’était notre nature de nous amuser. Pourquoi le faire si vous ne pouvez pas vous amuser? Bien sûr, cela est devenu un peu problématique pour certains d’entre nous, y compris moi.

J’ai apprécié la franchise avec laquelle vous étiez dans le film sur votre passé de toxicomanie. Quand Alison a approché le groupe à propos du film, était-ce quelque chose dont vous et elle en avez discuté, ou est-ce que ça vient juste de sortir dans des interviews?

Oh, non, je suis très ouvert à ce sujet. Je suis sobre depuis 35 ans maintenant, donc je peux en parler. J’espère que les gens verront que vous pouvez vraiment vous remettre de la toxicomanie. Vous devez y travailler cependant, mec. Quant au dernier drame, nous [the band] ne voulait pas se concentrer sur les combats que nous avions et toutes ces conneries, parce que c’était juste de l’immaturité et tout ce que nous traversions à l’époque. Nous n’en voulions pas [the doc] pour se transformer en quelque chose comme Behind The Music.

Le film n’enrichit rien, mais il ne s’y attarde pas trop. Cela faisait partie de l’histoire, mais pas l’accent.

C’est sa manière. Alison a une telle façon de raconter l’histoire qui était tellement brillante.

Il y a une quantité étonnante de séquences d’archives et de photos dans le film. Comment était-ce de fouiller dans tout et de revisiter ces souvenirs?

Eh bien, Gina est l’archiviste du groupe, donc elle avait beaucoup de choses à tirer. Quand Alison nous a envoyé le lien pour regarder le documentaire pour la première fois, elle nous a dit: «Veuillez regarder ceci en une seule séance sans revenir en arrière pour voir une partie. Prenez tout cela en un seul morceau. J’ai suivi cette direction et je ne pouvais pas croire ce que je ressentais par la suite, car j’ai eu beaucoup de sentiments au fil des ans, mais j’étais remplie d’amour pour les filles et pour notre expérience.

Après la diffusion du film à Sundance et une standing ovation, nous avons été très surpris. Parce que nous nous étions habitués à être négligés pour beaucoup de choses, du Rock and Roll Hall of Fame à notre place générale dans l’histoire. Avoir ce genre d’accueil et avoir ce documentaire, c’est une affirmation de la vie.

Ce qui est génial avec le film, ce n’est pas seulement qu’il se concentre sur vos débuts, mais il revient également en boucle avec les retrouvailles de The Go-Go et la création d’une nouvelle musique. Avez-vous déjà pensé que le groupe allait faire de la nouvelle musique ensemble et revenir sur la route?

Nous avons eu quelques retrouvailles et avons fait un disque en 2000, mais écrire une toute nouvelle chanson comme «Club Zero» était un processus intéressant, car nous n’avions pas fait cela depuis très longtemps. Les gens faisaient équipe avec différentes personnes et écrivaient sur certaines chansons, tandis que d’autres collaboraient séparément, comme d’habitude lorsque nous écrivions un disque. Mais c’était vraiment génial, car j’adore ce que nous avons imaginé et c’est la chanson parfaite pour le moment. Nous prenons position dans la chanson. Nous n’avons pas écrit beaucoup de chansons d’actualité. C’est le bon moment pour le faire et nous espérons que les gens vont adorer.

« alt = » « />

Dans le film, vous parlez de la façon dont l’écriture de chansons est votre identité et un lieu sûr pour vous. Vous sentez-vous toujours ainsi?

Absolument. Depuis quand j’ai vu pour la première fois Les Beatles jouer au Dodger Stadium quand j’avais 10 ou 11 ans, je ne criais pas, je regardais et, dans mon esprit, il y avait une petite graine de pensée comme: « Wow, j’aimerais pouvoir faire ça. » En grandissant à Hollywood, j’ai pu voir tout le monde, des Modern Lovers, Mott the Hoople, Grande étoile, et Patti Smith, cela a changé ma vie. Jamais je n’ai pensé: «Oh, je suis une fille. Je ne peux pas faire ça. «

Ces jours-ci, je n’ai rien écrit depuis le début de la quarantaine. Je n’ai juste aucun désir. Cela ne me fait pas peur cependant. Ce que j’ai fait cependant, c’est le jardinage et le désherbage. Je l’aime parce que vous êtes en train de détruire quelque chose et que vous en avez le contrôle. Parce qu’il n’y a aucun contrôle sur quoi que ce soit, non? Tout ce truc qui se passe.

Il y a beaucoup de pression sur les artistes pour qu’ils soient créatifs pendant cette période, simplement parce qu’il est temps de faire une pause.

Je serais heureux si nous devions simplement jouer notre musique, mais ce n’est pas une possibilité. C’est aussi la première fois en 40 ans que je n’ai pas à travailler, alors je me dis: «Oh, ce n’est pas si mal.» [laughs]

Il y a 40 ans, le groupe sortait son premier album historique, Beauty and The Beat, qui vient d’être réédité. Comment était-ce de revoir cet album des décennies plus tard?

Ça sonne toujours bien, pas de gadgets, juste toutes les chansons pures. Notre producteur Richard Gottehrer a fait un travail brillant. Comme vous l’avez vu dans le documentaire, nous avions un son très grossier, mais il était capable de nous faire sonner comme une unité. Nous avons détesté la façon dont cela sonnait au début, mais ensuite, tout a eu du sens lorsque la radio a commencé à la jouer, ce qui était notre objectif ultime (du moins pour moi). Et la façon dont cela a duré toutes ces années, c’est un son très organique sans les gros synthétiseurs habituels des années 80 et la réverbération gated. C’est très classique et intemporel, à mon avis.

« alt = » « />

Après la sortie de Beauty and The Beat, Rolling Stone vous a mis vous et le groupe en couverture dans vos sous-vêtements avec le titre «The Go-Go’s Put Out», dans lequel le film se penche. Comment était-ce de vivre ce genre de jalon, mais dans ces circonstances?

Rolling Stone nous a en fait envoyé des excuses. Mais honnêtement, lorsque le magazine est sorti, nous étions à New York et il était collé sur chaque kiosque à journaux. C’était vraiment excitant, mais en même temps, le titre était tellement nul. Il fallait juste passer à autre chose, tu sais?

Les médias nous ont en quelque sorte couronnés en nous appelant des choses comme «les amoureux de l’Amérique». Et nous étions plus comme les amoureux de l’enfer de l’Amérique. [laughs] Nous avons reçu tellement de courriers de fans que les enfants écrivaient des choses comme «La beauté et le rythme m’ont sauvé la vie», et vous commencez à vous sentir responsable. Nous avons essayé d’être des modèles d’une certaine manière, ce qui était vraiment ridicule parce que, oh seigneur, il y avait beaucoup de fête, mais nous avons essayé pour ces enfants.

De nombreux membres du groupe ont exprimé dans des interviews qu’ils aimeraient faire une deuxième partie du film. Avez-vous l’impression qu’il y avait quelque chose de laissé en dehors du film?

Je veux dire, il y a tellement plus à raconter, mais je sens que chaque fille a sa propre histoire. Je suis simplement ravi que les gens voient nos débuts parce que c’est une si belle histoire. Cela va vraiment élever beaucoup de gens, et cela me rend vraiment heureux.

Le Go-Go est maintenant disponible sur Showtime, regardez-le ici.

Beauty and the Beat peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de The Go-Go sur Apple Music et Spotify.