Le dimanche (9 août), OUTIL le batteur Danny Carey a parlé à CHIOT SKINNY membre fondateur Clé cEvin (alias. Kevin Crompton) sur la façon dont lui et ses camarades de groupe ont passé leur temps d’arrêt pour coronavirus. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « OUTIL n’a pas brouillé. Nous avons été juste gentils en pause. Rien ne s’est vraiment passé. Mais je pense qu’il est temps. Nous avons continué à espérer que nous allions revenir, alors nous nous sommes juste dit: « Hé, profitez-en tant que ça dure », mais maintenant il semble que cela pourrait aller jusqu’au reste de l’année, nous devons donc prendre la tête et commencer à fonctionner – peut-être assommer un autre EP, au moins, ou quelque chose comme ça. Nous n’avons jamais vraiment fait ça depuis notre première sortie – fait un EP – donc j’ai pensé que ce serait plutôt bien de faire quelque chose comme ça. Nous n’avons plus de contrat d’enregistrement – nous sommes des agents libres – donc nous pouvons sortir tout ce que nous voulons sortir maintenant, ce qui est un bon sentiment. «

Carey a également parlé de la OUTIL processus d’écriture, expliquant: «C’est un processus lent pour nous de composer nos morceaux, parce que nous n’avons vraiment pas d’auteur-compositeur, comme un Neil Young ou quelque chose comme ça. Nous arrivons juste là-bas et nous faisons des confitures, et ces confitures peuvent décoller dans toutes ces directions différentes, et c’est à ce moment-là que nous nous poussons tous à l’étrangeté. Nous continuons toujours à faire rouler la bande tout le temps, alors nous trouvons simplement les éléments intéressants et nous disons: «Cela irait bien avec ça. Nous rapportons tous les cassettes à la maison et les écoutons, puis nous nous présentons le lendemain et nous organisons de petites réunions pour discuter de la façon dont cela va évoluer ou de la direction que cela peut prendre. Parfois, des signatures de temps différentes peuvent alimenter d’autres. C’est étrange. Il est toujours difficile de comprendre comment les choses s’articulent, mais c’est le cas. C’est presque comme un engagement – si nous le ressentons tous, alors nous pouvons le mettre ensemble. C’est définitivement une ambiance de groupe qui fait que les chansons se rejoignent à la fin – nous alimentons tous ce pot. C’est un bon processus, mais je ne le recommanderais pas aux faibles de cœur [laughs], parce que ça prend du temps. Il nous faut beaucoup de temps pour écrire. Et ça nous ressemble à la fin, donc j’en suis content. «

Selon Carey, OUTIL a raté certaines opportunités de tournées majeures cette année en raison de la crise du COVID-19. « Nous avons fait de très bonnes tournées, heureusement, juste après la nouvelle année, et en mars, nous étions juste en train de décoller pour une dizaine de spectacles, puis nous allions faire une petite pause et commencer la plus grande tournée américaine nous l’avons jamais fait », a-t-il déclaré. « Alors ça a été un briseur de cœur quand tout cela a frappé le fan. Donc nous sommes juste en quelque sorte en suspension maintenant. Nous avons des dates en novembre et décembre, mais il est très peu probable que cela se passe. Nous sommes un peu à la merci. du NBA et le NHL À ce point. S’ils commencent à avoir des matchs, alors nous ferons une tournée, car ce sont à peu près les mêmes endroits où nous faisons nos concerts. Nous attendons et espérons. Sinon, nous avons des affaires en suspens en Allemagne et dans toute l’Europe en janvier et février, alors j’espère que cela se passera, si rien d’autre. «

Lors de sa récente tournée, OUTIL joue des sets de deux heures et demie, avec le chanteur Maynard James Keenan passer le tout en évitant les projecteurs, en chantant principalement de l’ombre, sur un ensemble de contremarches au fond de la scène.

La setlist s’inspire de tous OUTILles cinq albums de 2019 « Inoculum de peur » et 2001 « Lateralus » se déplacer autour de quatre chansons chacun.

OUTILLa gamme de Keenan, Carey, guitariste Adam Jones et bassiste Justin chancelier.

Le groupe a fait la promotion « Peur Inocolum », sorti en août 2019.

OUTIL a été honoré avec un Grammy dans la catégorie « Best Metal Performance » lors de la cérémonie de pré-télédiffusion à la 62e édition Grammy Awards fin janvier au Staples Center de Los Angeles. OUTIL a été nominé pour « 7empest », une piste de « Inoculum de peur ».

OUTIL déjà eu trois précédents Grammy Awards à son actif: « Best Metal Performance » en 1997 et 2001 pour « Ænima » et « Schisme », respectivement, et « Best Recording Package » en 2006 pour « 10 000 jours ».

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).