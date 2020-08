Ancien DOKKEN guitariste George Lynch est devenu grand-père pour la cinquième fois lorsque sa fille, Mariah Lynch, et son copain, JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner, a accueilli leur premier enfant, une petite fille, le 8 juillet.

Demandé dans une nouvelle interview avec Myglobalmind si lui et Richie Jamais jammer ensemble, et si nous pouvons nous attendre à un album collaboratif de la part des deux dans le futur, George dit: « Je ne sais pas. Peut-être. Je vais devoir aller là-bas et passer plus de temps à déconner, comme le font les guitaristes quand ils se réunissent.

« Richie est un joueur génial. Nous sommes très chanceux de l’avoir dans la vie de ma fille.

« Ma femme et moi sommes allés là-bas [to Nashville] quand le bébé [was born] et y est resté un petit moment », a-t-il poursuivi.

« Je me sentais mal en postant [about the baby’s arrival on social media], parce que je ne voulais pas que ce soit à ce sujet. Je voulais me concentrer sur ma fille, le bébé et ma famille. Je ne voulais pas courir dans le studio toutes les cinq minutes pour déchiqueter au lieu de changer les couches. [Laughs]

« Ma fille a grandi dans un monde de guitare, et nous l’avons eue sur la route depuis qu’elle était très jeune. Nous l’avons scolarisée à la maison et nous l’avons encadrée. Elle a parcouru le monde avec nous et s’asseyait sur le côté de la scène pour des spectacles. »

George a annoncé l’arrivée de son cinquième petit-enfant dans un Instagram post le 17 juillet. Il a partagé une adorable photo de Richie nourrir le bébé au biberon, avec Lyncher déchiqueter la hache sur une chaise à quelques mètres seulement. « New baby time .big chubz> little chubz> micro chubz. La créature parfaite la plus précieuse de l’univers actuel est entrée dans notre monde le 8 juillet xo », George a écrit.

Plus tôt cette année, Lyncher a exprimé son désir de jouer dans PRÊTRE aux côtés de Faulkner. Parler à un Audio Pitbull clinique de guitare à San Diego en janvier, Lyncher a dit: « J’aime encore à ce jour PRÊTRE. J’aimerais qu’ils m’appellent et m’engagent. Glenn Tipton, salut? »

Depuis deux ans et demi, PRÊTRE a tourné avec le producteur Andy Sneap à la place du guitariste de longue date Tipton, qui a pris sa retraite des activités à temps plein avec le groupe après un diagnostic de maladie de Parkinson.

Faulkner rejoint PRÊTRE en 2011 en remplacement du guitariste d’origine K.K. Downing.

Richie était autrefois le guitariste du groupe d’accompagnement pour Lauren Harris, fille de IRON MAIDEN bassiste Steve Harris.