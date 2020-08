Guitariste / chanteur Rik Emmett du légendaire trio de puissance canadien TRIOMPHE a pesé sur les groupes qui comptent beaucoup sur des pistes pré-enregistrées lors de leurs performances live.

Ces dernières années, de plus en plus d’artistes ont reçu un laissez-passer pour l’utilisation de pistes d’accompagnement, de déclencheurs de batterie et d’autres technologies assorties qui rendent les concerts plus synthétiques mais aussi plus cohérents.

Parler à La fusion des dieux du métal à propos de la dépendance de certains groupes rock à des morceaux préenregistrés, Rik a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): « Nous ne vivons pas dans le monde dans lequel j’ai grandi; nous vivons dans un monde différent maintenant. Et certainement l’avènement d’un univers numérique a maintenant fermement pris racine, de sorte que l’idée de jouer avec les machines…

«Quand j’étais enfant, c’était vraiment difficile de trouver un batteur qui pouvait jouer à temps et garder le rythme du début d’une chanson jusqu’à la fin comme un métronome – ils n’étaient tout simplement pas doués pour ça; leur temps serait de haut en bas et partout. Mais de nos jours, même le batteur de métal le plus intense, ou le plus funki des batteurs de R&B, ils ont cette étrange capacité de pouvoir jouer comme des métronomes – juste une sensation quantifiée. Et c’est parce que ils ont grandi en jouant pour cliquer sur des pistes et en jouant sur des pistes qui sont toutes quantifiées. C’est donc un monde différent.

« En ce qui concerne les performances live, si quelqu’un joue trop avec des pistes d’accompagnement, de la synchronisation labiale ou autre, cela finit par arriver à un point où je vais, ‘Très bien. Je n’ai pas payé pour que je Je venais regarder une émission de télévision. Je suis venu ici pour que la musique soit en direct, réelle et dans les airs, et je pourrais avoir ce type de connexion magnétique avec un interprète », a-t-il poursuivi. «Et je pense que l’interprète a le devoir d’essayer de révéler en quelque sorte son cœur, son âme et son intellect et tout cela à travers une performance live.

« Donc, je pense qu’en dernière analyse, il va y avoir une sorte de mélange ou de synthèse de ces choses et l’intégration du moderne avec l’ancien. Je ne perdrai jamais mes anciennes notions d’attendre que les performances live soient performance live, mais je comprends aussi…

«Quand je grandissais, il y avait des groupes qui se maquillaient et s’habillaient en costumes. Ozzy [[Osbourne]mordait la tête des chauves-souris. Il y a toujours eu beaucoup de bêtises folles qui étaient du théâtre et qui faisaient partie intégrante de la préparation d’un schtick. Et je ne pense pas que cela disparaîtra nécessairement jamais d’une expérience musicale. Il y aura du théâtre dans ce cadre, donc il y aura des choses qui seront pré-produites afin de pouvoir créer des moments.

« J’ai vu une fois Michael Bublé en concert, et je pense que c’est un grand chanteur, » Rik ajoutée. « Et il arrive à la fin de son émission et il chante un vieux Léon Russell chanson. C’était dans une arène de hockey – 17 à 20 000 places. Il pose le micro et chante juste a cappella à la foule. Et c’est incroyable – c’est ce genre de moment vraiment piquant et provoquant la chair de poule.

« Peu m’importe le type de musique que vous faites, le style de musique que vous faites; peu m’importe le nombre d’amplis que vous avez. Je pense qu’en fin de compte, il s’agit d’essayer de faire ça en live lien. »

Emmett a récemment réédité ses 11 albums solo numériquement pour la première fois via Records de Round Hill. Les titres comprennent « Dix invitations » (1998), « Swing Shift » (1998), « Quatuor brut » (1999), « Vivre à Berklee » (2000), « Ouvrage » (2003), « Bonne foi » (2003), « Troubadours tendus » (2006), « Vivre dans la chambre de Hugh » (2007), «Manifeste de la liberté» (2007), « Pousser tirer » (2009) et « Marco’s Secret Songbook » (2012).

