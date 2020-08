Ce 2020 n’est peut-être pas l’année à laquelle beaucoup pensaient, car comme on le sait, beaucoup de choses se sont passées pour le croire. Cependant, tous ceux qui aiment la musique ne peuvent pas trop se plaindre pour dire, car heureusement plusieurs artistes et groupes brisent le silence pour nous apporter de nouvelles chansons, certains sont même revenus après des années d’absence, comme c’est le cas avec Bright Eyes.

Le groupe dirigé par le guitariste et auteur-compositeur-interprète, Conor Oberst avec le producteur et le multi-instrumentiste, Mike Mogis et le compositeur, Nate Walcott, Revenir cette année par la porte d’entrée. Comme vous vous en souvenez peut-être, la dernière fois que nous avons entendu parler de ce grand groupe, c’est qu’en 2011, ils ont sorti leur plus récent album studio, La clé du peuple, avec lequel ils ont fait leur dernière tournée et depuis chacun des membres a pris une pause pour travailler sur ses projets personnels.

Bright Eyes revient après presque 10 ans de silence

Mais il y a quelques mois et après presque une décennie sans sortir quelque chose de nouveau, Bright Eyes a surpris les étrangers eux-mêmes, en annonçant qu’ils sortiraient enfin le 14e album de toute leur carrière, Down in the weeds, où le monde un. était. Comme si cela ne suffisait pas à en exciter plus d’un, ils ont sorti quelques singles qui ont créé beaucoup d’attentes autour de ce matériel d’enregistrement.

Nous avons d’abord eu la chance d’écouter « Persona non grata », une ballade puissante qui fait ramper votre peau grâce au son glaçant de la voix de Conor Oberst (et de quelques cornemuses spectaculaires). Plus tard, ils nous ont montré « Convalescence forcée » et « One and Done », quelques pistes qui n’ont pas du tout déçu, et ont récemment présenté le vibrant «Mariana Trench» au salon Stephen Colbert.

Le groupe donnera un spectacle pour présenter leur nouvel album

Si quelque chose nous est devenu très clair, c’est que pour l’instant, les concerts en direct ne seront pas possibles pendant longtempsDu moins pas comme nous les connaissions, ce n’est pas à cause de l’ajout de sel, mais les choses semblent compliquées. Bright Eyes est conscient que la situation n’est pas la même alors Pour présenter ce nouvel album qui sortira le 21 août, le groupe donnera un show en ligne spectaculaire.

En plus de jouer toutes les chansons de ce nouveau disque, Nate Walcott, Mike Mogis, Conor Oberst et compagnie ils joueront certains de leurs plus grands succès qu’ils ont récolté pendant près de 25 ans d’histoire (il a déjà plu). Alors Si vous êtes fan de ce groupe et que vous souhaitez les voir même de loin, vous ne pouvez pas manquer cette opportunité uniqueNous sommes sûrs qu’une telle chose ne se répétera jamais.

Et comment ne pas rater ce grand concert?

La chose à voir le concert de Bright Eyes sera très facile et sans tant de problèmes, il ne vous reste plus qu’à rassembler vos batteries car il y aura très peu d’endroits pour cette expérience. Pour commencer, premiers fans à acheter ou à se renseigner il Dans les mauvaises herbes, là où le monde est était sur l’une des différentes plates-formes numériques et disquaires.

Et prêt, c’est tout ce dont vous avez besoin pour faire partie de ce concert virtuel que le groupe du Nebraska a prévu pour tous ses fans. Maintenant tu n’as plus qu’à attendre que ça soit Vendredi 21 août à 19 h, heure du centre du Mexique pour que vous puissiez entendre Conor Oberst, Nate Walcott et Mike Mogis en action.