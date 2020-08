Quiconque dit encore «le rock est mort» a tort. Il y a beaucoup de nouveautés là-bas – tellement qu’il peut être difficile de savoir par où commencer. Chaque semaine, nous passons au crible le grand et le bon des nouveaux morceaux (ce rock), et proposons notre top huit. Donc, que vous ayez faim du meilleur nouveau hard rock, d’un nouveau gang psychédélique cool ou d’un AOR classique, il y a quelque chose pour vous.

Les gagnants de la semaine dernière étaient les rockers de Manchester Gorilla Riot, suivis de Christopher Shayne à la deuxième place et de Wolf Jaw à la troisième. Lequel est le meilleur cette semaine? Tu décides. Découvrez notre sélection ci-dessous, puis votez pour votre favori en utilisant notre sondage au bas de cette page.

Mais d’abord, voyons les gagnants de la semaine dernière.

Thundermother – Chien de l’enfer

Nous ne savons pas si cela a été littéralement inspiré par un chien de l’enfer, mais nous l’aimons beaucoup. Et si vous aimez votre AC / DC avec un côté d’Airbourne – mais n’avez pas vraiment besoin d’entendre Back In Black ou Runnin ‘Wild pour la millionième fois – vous en avez besoin dans votre vie. Il aurait peut-être fallu quelques essais à ces Suédois pour trouver le line-up parfait (c’est leur troisième, avec le guitariste Filippa Nässil comme seule constante), mais cet hymne ballonné et fanfaron suggère qu’ils l’ont craqué.

Black Stone Cherry – Encore une fois

New Black Stone Cherry, quelqu’un? Oh continue alors. Les meilleurs du Kentucky sont de retour avec ce souffle maussade mais optimiste de bœuf et de fumée de hard rock. «Il y avait une réelle urgence et une peur de l’inconnu pendant ces sessions – c’était une période effrayante», se souvient le batteur John Fred Young. «Chaque chanson de cet album raconte l’histoire des expériences que nous traversons tous – notre bonheur, nos luttes et la façon dont nous devons nous adapter.» Découvrez-en plus sur le nouvel album, The Human Condition, qui sortira le 30 octobre.

The Swell Fellas – Course à la mort

Si vous aimez le hoodoo trippy, Zeppelin-esque de All Them Witches – et appréciez également un peu de prog dans votre vie – vous devriez certainement jeter un coup d’œil à ces gars du Maryland. Enregistré et produit par le guitariste de All Them Witches Ben McLeod (oui, c’est ce qui a attiré notre attention au départ aussi), leur nouveau single Death Race est un gâteau de couches lourd et progressif de psychédélisme rêveur, de crunch métallique et de textures lointaines.

Gojira – Un autre monde

Il est temps pour le métal maintenant – vraiment bon, métal accrocheur, que vous n’avez absolument pas besoin d’être un metalhead porteur de cartes pour apprécier – avec la permission des poids lourds français nominés aux Grammy Awards Gojira. Le chanteur / guitariste / producteur Joe Duplantier, à propos de leur vidéo animée élégante: «Ferdinand Magellan a dit un jour:« C’est avec une volonté de fer que nous nous lancerons dans le plus audacieux de tous les efforts, pour affronter le futur sombre sans crainte et conquérir «L’humanité est-elle condamnée, ou survivrons-nous à la colère de la nature? Jetez un coup d’œil à notre sombre avenir en regardant notre vision de la planète des singes de 1968… un autre monde!

Lionheart – Veuves

Feelgood rock mélodique classique le fait-il pour vous? Bien sûr que oui (il ne peut pas y avoir trop de gens pour qui il ne le fait pas, vraiment …). Avec les anciens élèves d’Iron Maiden et de Micheal Schenker, ce gang d’anciens joueurs de l’industrie est responsable de cette photo stimulante de l’humeur de la ballade rock-come-power mélodique. Le meilleur de tous, ce sont ces harmonies de guitare ultra-serrées («guitarmonies», si vous voulez), qui saupoudrent généreusement le tout dans de la féerie. Pas de grosse surprise mais pas de conneries non plus.

Allman Betts Band – Cavalier pâle

Mélange magnifique, doux mais maussade d’ambiance du Far West, de jolies guitares américaines et de guitares à double dérivation root des fils d’Allman. Ils ne masquent pas leur héritage mais ne s’appuient pas trop laborieusement sur lui; Pale Horse Rider confirme (s’il y avait un doute) que ce groupe est bien plus qu’un joli bout de chapeau pour des parents célèbres. Ils ont un nouvel album complet dans la boîte, Bless Your Heart, qui sortira le 28 août.

Firekind – Adrénaline

Vous aimez votre rock moderne, tranchant et lourd, avec un côté prog-metal? Découvrez ce trio basé sur le Devon, qui mélange des sons contemporains noueux et du punch adapté aux arènes – plus des bouffées de Led Zeppelin dans ces puissantes batteries et guitares en couplet. « Il s’agit de ne laisser aucun aspect négatif, qui pourrait facilement prendre le dessus sur votre vie, définir qui vous êtes », explique le leader Jas Morris. «Vous devez prendre une dose d’adrénaline proverbiale et faire les choses.»

Sweet Crisis – Oh bien

Sweet Crisis est peut-être trop jeune pour avoir entendu Peter Green à l’époque, mais ils ont une histoire avec ce classique du blues rock immortel. Il y a quelques années, un très jeune Leo Robarts (chanteur) et Piers Mortimer (guitariste) ont joué l’après-spectacle des Classic Rock Awards. «Lors de la vérification du son, notre responsable a remarqué qu’un homme se tenait à l’arrière et regardait», se souvient Robarts. «Il m’a dit que c’était Peter Green. J’ai rencontré Peter plus tard et il m’a dit qu’il aimait vraiment nous regarder et pensait que le guitariste était très bon! Selon les recommandations, cela doit être parmi les meilleurs …

