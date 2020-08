Avant sa mort en février, il a été demandé à Pop Smoke de dénoncer les membres des Crips.

Selon un nouveau rapport du New York Post, le regretté rappeur de Brooklyn a esquivé des détectives de l’unité des gangs du NYPD qui ont tenté de le faire parler de deux fusillades à Brooklyn lorsqu’il a été arrêté en décembre 2019 pour avoir transporté une Rolls-Royce Wraith volée.

Le détective a interrogé Pop au sujet d’une fusillade non mortelle à Canarsie en juin 2019, car les enquêteurs ont déclaré avoir une vidéo du rappeur conduisant une voiture près du lieu du crime. Ils lui auraient également demandé de fournir des informations sur les membres du célèbre gang de rue de Brooklyn 823 Crips.

Cependant, Pop a refusé de coopérer, selon son avocat, Peter Frankel. «Toute conversation avec Pop au sujet de la coopération a été très courte. C’est quelque chose qu’il n’aurait jamais aimé faire », a déclaré Frankel.

Pop, né Bashar Jackson, a été accusé de six chefs d’accusation, dont la possession criminelle de biens volés. Après avoir refusé de coopérer, il a également reçu une accusation fédérale en janvier 2020, ce qui a peut-être été fait pour le faire mouchard.

«Ils espéraient que la force de l’acte d’accusation fédéral le persuaderait de coopérer – de les rencontrer et de leur parler», a déclaré Frankel.

Lorsque le FBI l’a arrêté à l’aéroport JFK après son retour d’outre-mer, le même détective de l’unité de gangs du NYPD a parlé au rappeur des 823 Crips et d’une autre fusillade non mortelle le 4 janvier devant une boîte de nuit du Queens. Il a de nouveau refusé de coopérer et a été libéré sous caution de 250 000 $. Dans le cadre de ses conditions, il a accepté de rester à l’écart des membres connus de gangs et de soumettre des tests de dépistage aux services préliminaires américains.

Dans une note du 7 février dans son affaire fédérale, les services de mise en état américains ont tenté d’empêcher Pop de se produire au «BK Drip Concert» à Brooklyn le 16 février, affirmant que plusieurs artistes programmés étaient des membres de gangs identifiés. Pop a annulé sa représentation, mais son avocat a déclaré qu’il croyait comprendre que Pop n’était pas une «personne d’intérêt» dans la fusillade, mais plutôt un témoin potentiel.

À peine trois jours plus tard, Pop Smoke a été tué par balle lors d’un vol par invasion de domicile dans sa maison louée dans les collines d’Hollywood. Quatre personnes ont été accusées de son meurtre.