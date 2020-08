La réévaluation des derniers jours de Giorgio Moroder par la communauté des clubs modernes mérite la reconnaissance de l’un des grands producteurs et créateurs de musique dance que nous ayons jamais connus. Une grande partie de l’appréciation rétrospective de sa carrière se concentre à juste titre sur son travail avec Donna Summer, et son écriture et composition primées aux Grammy Awards pour les films Midnight Express et Flashdance. Mais nous regardons aujourd’hui sa collaboration avec un musicien britannique qui a tracé sa propre voie dans l’électro-pop.

Écoutez Philip Oakey & Giorgio Moroder en ce moment.

Le 10 août 1985, près d’un an après Moroder et Philip Oakey de la Ligue humaine avait atteint le top trois britannique avec leur chanson thème de film «Together In Electric Dreams», ils ont fait les charts britanniques avec un album entier ensemble. Cela s’est produit à une période où l’écrivain-producteur italien était très demandé pour les musiques de films majeures, ce qui a conduit à un autre succès britannique avec le leader de Kajagoogoo Limahl sur «The NeverEnding Story», puis sa partition pour le blockbuster a frappé Top Gun.

« alt = » « />

Bien qu’Electric Dreams soit maintenant largement oublié en tant que film, sa chanson thème est devenue un classique pop très apprécié de son époque, se hissant au n ° 3 au Royaume-Uni au cours d’une course de cinq semaines dans le top dix en 1984. Philip Oakey & Giorgio Moroder a plutôt manqué l’élan du succès, car il n’a été publié qu’en juillet de l’année suivante, date à laquelle deux autres singles, « Goodbye Bad Times » et « Be My Lover Now », étaient venus et repartis, manquant le top 40.

L’album a fait ses débuts sur le classement britannique au n ° 52, mais n’a passé qu’une semaine de plus dans le top 75. Il s’est avéré être le dernier album studio de Moroder en son propre nom jusqu’à son retour acclamé en 2015, à l’âge de 75 ans, avec Déjà Vu, qui a présenté des apparitions de Kylie Minogue, Britney Spears, Kelis et bien d’autres.

Philip Oakey & Giorgio Moroder peuvent être achetés ici.

Suivez la playlist des succès classiques des années 80.