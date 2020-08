Pixies: Bossanova – Offres de l’édition 30e anniversaire

S’étant présenté comme l’oracle déséquilibré du proto-grunge mythique macabre sur Surfer Rosa (’88) et Doolittle (’89), Black Francis de Pixies rematérialisé en 1990 en tant que Man From Planet X de noir rock, son esthétique slasher-flick a donné une sci -fi B-movie twist.

Pour le troisième album Bossanova (réédité en vinyle rouge pour son trentième anniversaire), les guitares de Joey Santiago ont pris un éclat de fusée (voir Rock Music), la batterie de Dave Lovering une explosion propulsive (idem) et l’alt.pop haletant de Francis une fascination horrible avec aimer l’extraterrestre.

La clé du ton de science-fiction de Bossanova est The Happening, un hommage à la farce War Of The Worlds du DJ de Vegas Billy Goodman dans les années 1950. Goodman a enregistré un single de nouveauté appelé Flying Saucer, prétendant être un reportage sur le terrain de la première réunion de l’homme et de l’extraterrestre, et la chanson de Francis suit un fou d’OVNI (comme Francis à l’époque) entendant la piste sur son autoradio et courir à Vegas pour accueillir ses nouveaux seigneurs extraterrestres.

Ailleurs, les gémissements au thérémine de Velouria suggèrent une communication intergalactique, mais la pièce maîtresse de la pop noueuse de l’album concerne en fait Francis tombant amoureux d’une femme velue / lisse de la Lémurie, une ancienne terre coulée sous le Pacifique. Les Pixies n’étaient pas encore aussi loin avec les astronautes qu’ils se retrouveraient sur Trompe Le Monde de 1991, où ils visiteraient des volcans martiens et recréeraient Roswell, mais Francis voyait clairement leur avenir dans le futurisme.

Bossanova semblait distancer dans le temps Pixies loin devant un groupe de slacker-rock qui luttait toujours pour rattraper Doolittle. Alors que le rock américain devenait de plus en plus débraillé, Pixies et le producteur Gil Norton ont enduit leur hommage Talking Heads Dig For Fire, Stormy Weather et Allison (dédié au pianiste de jazz Mose Allison) dans des coques en titane lisses, et ont adouci la sombre menace de The Happening, Hang Wire et est-elle bizarre? avec des moments de douceur astrale de surf à Ana et Havalina.

En englobant la crasse, la mélodie et la violence de précision de Pixies dans une production moderniste plus élégante, des morceaux comme All Over The World ont en fait esquissé le plan de Nevermind plus net que le favori de Kurt, Surfer Rosa, et les ont également placés à des années-lumière de leurs descendants immédiats du grunge. . Ayant laissé derrière eux leurs premiers albums en tant que monolithes mystérieux marquant leur présence ici, Bossanova a projeté Pixies sur leur propre planète sonore.