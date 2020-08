Attribuée douteusement à des sources allant de Machiavel à Winston Churchill, l’expression «l’histoire est écrite par les vainqueurs» est généralement utilisée en relation avec les offensives militaires, mais elle pourrait tout aussi bien se rapporter à des campagnes littéraires réussies. Alors que de nombreux livres méritent largement l’adulation qu’ils attirent, les étagères remplies de publications sous-estimées ramassent la poussière avant même qu’elles n’aient eu la chance de s’enregistrer dans la conscience publique au sens large. Ainsi, bien que nous ayons récemment revisité un certain nombre des biographies les plus durables écrites au nom d’une myriade de genres musicaux chez uDiscover Music, nous tenons également à réévaluer certaines des lectures les plus criminellement méconnues, mais aussi fascinantes, connues pour le rock, dans notre liste des meilleurs livres de musique que vous n’avez jamais lus.

L’auteur de A Freewheelin ‘Time: A Memoir Of Greenwich Village est généralement rappelée comme la fille à l’air mélancolique posée sur l’épaule du jeune petit ami idéaliste sur la couverture de The Freewheelin ’Bob Dylan de 1963. Mais alors que Suze Rotolo a apparemment perdu plus tard son jeune homme au profit de Joan Baez, il y a un peu d’amertume dans ses mémoires dignes mais vibrants, qui rappellent vivement son existence enivrante et bohème avec Bob Dylan au début des années 60, avant que les pressions de la renommée ne les déchirent.

Également figure emblématique des années 60, le mannequin et superstar d’Andy Warhol Nico est apparu sur le très influent The Velvet Underground et Nico LP, mais Chansons qu’ils ne jouent jamais à la radio (écrit par son pianiste des derniers jours James Young) se concentre sur ses dernières années dans la semi-obscurité à Manchester dans les années 80. Certaines des minuties liées à la drogue ne sont pas pour les timides, mais l’affection de l’auteur pour son sujet transparaît toujours. Ailleurs, son portrait de tournées de subsistance dans l’ancien bloc de l’Est est vraiment effrayant, et il y a (parfois involontairement) des camées hilarants de héros cultes post-punk mancuniens tels que Eric Random et John Cooper Clarke.

Les dernières années de Nico ont peut-être été plongées dans l’obscurité, mais elle n’est jamais descendue aux enfers que le biographe de Jimi Hendrix, Harry Shapiro, décrit dans Graham Bond: L’ombre puissante. Un portrait percutant du célèbre orgue de jazz-rock britannique et virtuose du saxophone dont les capacités musicales innovantes ont été démoniquement poursuivies par tout, de la drogue aux mauvais mouvements de carrière et aux abus sexuels, il tire quelques coups de poing. Mais bien que son sujet soit difficile à comprendre, c’est un livre courageux et convaincant pour ceux qui sont assez sévères.

Le nihilisme et la controverse étaient peut-être mieux adaptés au punk, qui terrifiait tellement l’industrie de la musique que la plupart des labels avaient peur de signer des groupes punk après Sex Pistols » Débâcle EMI. Beggars Banquet a commencé comme un label seulement parce que personne d’autre ne signerait leur premier groupe, The Lurkers, mais les détails rarement publiés de l’histoire détrempée du quartet punk de l’ouest de Londres (attaques de méningite presque fatales et sessions d’enregistrement américaines avec le producteur millionnaire Phillip Jarrell n’étant que la pointe de cet iceberg imminent) sont racontés avec une honnêteté sans faille par le batteur Pete Haynes dans son superbe, mais rarement cité Les hommes seuls de Dieu.

Le punk a ensuite engendré un certain nombre de sous-genres qui, bien que souvent ridiculisés par la presse, ont attiré de nombreux adeptes au niveau de la rue. Sans doute la carrière d’Oi! figures de proue, le quatuor de Canning Town The Cockney Rejects, a rapidement glissé dans la casserole après que leurs fans de football hooligan aient horriblement écrasé le Cedar Club de Birmingham en 1980, mais le chanteur Jeff ‘Stinky’ Turner Rejeter Cockney (qui comporte un avant-propos de Morrissey) rappelle leur carrière mercurielle avec un caractère terreux que vous pouvez presque goûter.

Les pionniers anarcho-punk Crass, qui dirigeaient leur empire de bricolage depuis une maison commune à la lisière de la forêt d’Epping, étaient tout aussi furieux, bien que plus polémiques. Étrangement, leur histoire a rarement été racontée en détail, mais l’ancien contributeur de Sounds George Berger a fait des recherches diligentes L’histoire de Crass reste le récit le plus approfondi de leur quête pionnière d’opérer de manière autonome en dehors du système traditionnel de l’industrie musicale.

Dans les années 80, cependant, peu de phénomènes pop pouvaient tenir une bougie aux chancres controversés de Scouse Frankie Goes To Hollywood, dont «Relax» sexuellement explicite a dominé les charts britanniques pendant cinq semaines en 1984. Bien que la chanteuse Holly Johnson ait publié son livre A Bone In My Flute en 1994, le guitariste Brian ‘Nasher’ Nash’s Nasher dit se détendre présente un compte rendu plus accessible et plus direct du combat multi-platine du groupe de superstard mondial suivi tout aussi rapidement par leur spectaculaire crash and burn.

Avant la révolution acid-house de la fin des années 80, peu de groupes de guitare se sont croisés pour goûter au succès grand public, mais tout a changé lorsque l’explosion de Madchester a chassé les enfants indépendants sur la piste de danse et a fait des stars de The Stone Roses, Happy Mondays et Inspiral Carpets. Le cheval noir du grand nombre de tomes inspirés par ces trois actes est sans doute l’ancien chanteur d’Inspiral Carpets Tom Hingley. Brûlures de tapis, qui contient des informations fascinantes sur la relation du groupe avec leur roadie / future superstar Oasis Noel Gallagher et un chapitre particulièrement drôle sur leur apparition anarchique de Top Of The Pops avec Mark E Smith de The Fall.

Des tendances telles que le grunge et le Britpop ont peut-être joué un rôle dans les années 90, mais l’une des scènes les moins médiatisées mais vitales de la décennie est explorée par l’écrivain et musicien de Brooklyn Sara Marcus. Filles à l’avant: le récit d’un initié passionné du mouvement Riot Grrl d’inspiration féministe sans compromis qui a nourri les percées artistiques de groupes tels que Bikini Kill, Sleater-Kinney et le trop éphémère Huggy Bear.

La nuance révolutionnaire de Riot Grrrl nous mène parfaitement à notre sélection finale, bien que la nature du groupe en question ne puisse guère être plus différente. Le quatuor londonien très fêté The Libertines a été à plusieurs reprises défendu et vilipendé par la presse musicale sérieuse et les tabloïds depuis le début du millénaire, et leur histoire de feuilleton a inspiré une biographie officielle et des mémoires des co-leaders Pete Doherty et Carl Barât. Le drame, cependant, est toujours mieux apprécié lorsqu’il est savouré par procuration par le biais de l’associé du groupe Pete Welsh. Enfants dans l’émeute, qui raconte joyeusement tous les coups de poing, les cambriolages, les ruptures, les peines de prison et les disques classiques jonchant les premières années de leur carrière encore précaire.

Une autre sélection des meilleurs livres musicaux que vous n’avez jamais lus; nos héros méconnus:

Bill Evans: Comment mon cœur chante (Peter Petting) Recherche minutieusement la biographie de la vie du pianiste de jazz influent, prenant en compte ses tragédies personnelles, ses succès commerciaux et son approche singulière de son art.

Pouvez-vous m’entendre appeler: La vie de Bill Monroe, père de Bluegrass (Richard D Smith) Portrait intime du complexe «Father Of Bluegrass» et star du Grand Ole Opry qui a été cité comme une influence par des artistes phares tels qu’Elvis Presley, Bob Dylan et Jerry Garcia.

La famille Carter: n’oublie pas cette chanson (Frank M Young) Un roman graphique engageant racontant l’histoire du groupe de country américain pionnier qui a commencé en tant que fermier en difficulté dans les Blue Ridge Mountains de Virginie et est finalement devenu des superstars folkloriques.

Crazy Diamond: Syd Barrett et l’aube de Pink Floyd (Mike Watkinson & Peter Anderson) Un récit fascinant mais déchirant qui retrace le parcours du fondateur légendaire de Pink Floyd, de son burn-out assisté à l’acide à sa réclusion auto-imposée et à sa triste disparition prématurée.

Un bleu plus profond: la vie et la musique de Townes Van Zandt (Robert Earl Hardy) Un portrait honnête et émouvant de l’un des troubadours les plus talentueux de la scène folklorique, mais les plus troublés.

Faites-le pour votre maman (Roy Wilkinson) Récit hilarant et typiquement idiosyncratique des débuts de British Sea Power, écrit par le frère et ancien manager des membres du groupe.

Electric Eden: déterrer la musique visionnaire britannique (Rob Young) Relever habilement le défi de rassembler tous les volets de ce qui est devenu le folk-rock britannique à la fin des années 60 et au début des années 70.

Troubadour hardcore: la vie et la mort imminente de Steve Earle (Lauren St John) Biographie illimitée du rebelle, du rocker et de la légende de Nashville, écrite avec la coopération du sujet.

Temps forts, temps difficiles (Anita O’Day avec George Eells) La vie de la chanteuse de jazz O’Day est à la fois déchirante et fascinante alors qu’elle a vécu, mais seulement, les années de gloire du jazz en frôlant Bird and Lady Day et un casting de personnages.

Plus chaud qu’une tête d’allumette (Steve Boone avec Tony Moss) L’histoire de The Lovin ’Spoonful à travers les expériences du bassiste, Steve Boone. Cela ressemble plus à un roman qu’à une autobiographie et est fascinant.

Comment la musique est devenue gratuite (Stephen Witt) Récit captivant des escrocs derrière le partage de fichiers illégal et la montée en puissance de Napster à la fin des années 90.

J’ai tué un homme à Reno: une histoire de mort par meurtre, suicide, incendie, inondation, drogue, maladie et mésaventure générale, comme relaté dans une chanson populaire (Graeme Thompson) Prenant, si forcément compte morbide qui fait ce qu’il dit sur l’étain.

Johnny Thunders: In Cold Blood (Nina Antonia) Un récit sans faille de l’ex-Poupée de New York dont le talent considérable est encore souvent négligé en raison de son style de vie notoire et de sa disparition mystérieuse.

Kraftwerk: J’étais un robot (Wolfgang Flür) L’histoire de l’intérieur de l’histoire des pionniers de la musique électronique allemande, vue du point de vue de leur ancien batteur.

Midnight Riders: L’histoire des Allman Brothers (Mark Chomsky) Histoire fascinante du groupe de rock sudiste original, prenant dans leur histoire mouvementée des racines basées sur le blues à la perte tragique de Duane Allman et la résurgence ultérieure du groupe.

Nashville Babylon: La vérité non censurée et la vie privée des stars de la musique country (Randall Reise)

Un livre percutant qui scrute les mensonges et la vie des stars de la musique country les plus aimées, les plus notoires et les plus colorées.

Refaire / Re-modeler (Michael Bracewell) Un compte rendu académique de toutes les diverses influences qui ont contribué à la création du groupe d’art-rock définitif, Musique de Roxy.

Roy Acuff: Le Smoky Mountain Boy (Elizabeth Schlepp) Biographie approfondie de l’influent chanteur de country américain, violoniste et promoteur, dont Hank Williams a dit un jour: «Pour attirer le pouvoir dans le Sud, c’était Roy Acuff, puis Dieu.

She Bop: L’histoire définitive des femmes dans la musique populaire (Lucy O’Brien) Lecture essentielle pour quiconque s’ennuie de la posture phallique des dieux canoniques du rock.

L’espace est l’endroit: la vie et l’époque de Sun Ra (John Szwed) Biographie étonnamment approfondie du légendaire fusionniste Sun Ra qui a juré qu’il était né sur Saturne, et dont l’influence s’est étendue bien au-delà des mondes du rock et du jazz.

Starlust: Les fantasmes secrets des fans (Fred Vermorel) Une collection révélatrice, dérangeante et hilarante de lettres écrites par des fans obsessionnels à leurs idoles – tout le monde, de David Bowie à Barry Manilow.

Urban Spacemen & Wayfaring Strangers: Innovateurs négligés et visionnaires excentriques du rock des années 60 (Richie Unterberger) Une série fascinante de clichés de 19 artistes moins vantés de la mêlée culturelle des années 60, allant des satiristes rock Bonzo Dog Doo Dah Band aux folk-rockers The Beau Brummels et au chanteur / compositeur visionnaire Tim Buckley.

Ici les voix mortes se rassemblent (Nick Tosches) Partie mystère, partie biographie du «chanteur au visage noir» Emmett Miller qui confirme pourquoi Tosches est appelé; l’un des plus grands écrivains américains vivants.

The Wrecking Crew: The Inside Story Of Rock’n’Roll’s Best Kept Secret (Kent Hartman) L’histoire cachée des as de la session basés à Los Angeles qui ont fourni la bande originale à une génération dans les années 60 et 70.