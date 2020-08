Je suis en panne depuis que j’ai commencé à ramper

Si ce n’était pas par malchance

Je n’aurais pas du tout de chance

– «Né sous un mauvais signe»

Tout simplement l’un des plus grands refrains de blues de tous les temps. Il crie: «La vie n’est pas plus difficile que ça!» La ligne de basse funky et swing, perforée de coups de langue provocants, presque hautains, est un morceau de musique légendaire. C’est l’une de ces chansons que les gens connaissent dès qu’ils entendent l’introduction immédiatement reconnaissable – mais il est plus probable que ce soit la Crème version qu’ils auront à l’esprit. Le groupe a transformé la chanson titre d’Albert King’s Born Under A Bad Sign en un énorme succès, aidant l’album Wheels Of Fire aux positions n ° 3 et n ° 1 des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis, respectivement, et produisant le tout premier double album vendu en platine.

Écoutez Born Under A Bad Sign dès maintenant.

Les responsables de la création d’une telle chanson classique étaient Booker T. Jones, qui a écrit la musique et ce brillant riff de basse de 6 + 5 notes, et le chanteur de Stax R&B William Bell, qui a écrit les paroles. Ou l’a-t-il fait? Les mots de « Born Under A Bad Sign » sont similaires à « Bad Luck » de Lightnin ’Slim, de 1954, et il est difficile d’imaginer que les paroles de Bell étaient une coïncidence.

Seigneur, si ce n’était pas par malchance

Lightnin ‘n’aurait pas du tout de chance

Tu sais que la malchance a suivi le pauvre Lightnin

Depuis que j’ai commencé à ramper

La vérité est que le blues est criblé de phrases similaires et de riffs qui surgissent un peu partout. C’est une sorte de bibliothèque vivante, et les mots de Lightnin ’Slim se sont peut-être logés dans l’inconscient de Bell, prêts à être« empruntés »au bon moment.

«Born Under A Bad Sign» a depuis été enregistré séparément pour Stax Records par Booker T. & The MGs, sur leur album Soul Limbo de 1968, et par William Bell sur Bound To Happen, en 1969. Il a également été repris par tous Jimi Hendrix à Paul Butterfield, Etta James, Big Mama Thornton, Copain Guy avec Koko Taylor, Robben Ford et Rita Coolidge. Mais aucune version ne se rapproche de celle qui donne le coup d’envoi au puissant album Born Under A Bad Sign d’Albert King, sorti en août 1967.

Si vous voulez la vraie âme de la chanson, un vrai soul-blues – celui qui résonne dans ces mots désespérément découragés, alors la version d’Albert King doit être la bonne.

Une grande partie de l’âme de Born Under A Bad Sign (l’album) est apportée par Booker T & The MGs, le groupe de soutien de la maison Stax, avec Steve Cropper à la guitare rythmique, Booker T Jones jouant de l’orgue et du piano, Isaac Hayes au piano, Donald «Duck» Dunn à la guitare basse, Al Jackson Jr. à la batterie, Wayne Jackson à la trompette, Andrew Love au saxophone ténor et Joe Arnold au saxophone baryton et à la flûte. Et, bien sûr, la flexion de la note de King: un rappel à ses premières influences, et en particulier au jeu de diapositives de Blind Lemon Jefferson. Le phrasé funky de King vient d’heures et d’heures d’écoute de T-Bone Walker et Lonnie Johnson, mais vous en entendrez beaucoup BB King vibrato et économie de jouer là aussi. Un des « Three Kings Of The Blues Guitar » (avec BB et Freddie), Albert a prétendu être le demi-frère de BB, alors il n’est peut-être pas surprenant que leur jeu soit familier.

Toutes les coupes sur Born Under A Bad Sign sont excellentes et bénéficient d’un traitement cohérent, produisant l’une des versions les plus équilibrées de King. L’album a certainement été apprécié du public, faisant partie du Billboard Top 50. Parmi les autres chansons qui méritent une mention, citons le blues plutôt racé à 12 mesures «Crosscut Saw» («Maintenant, je suis une scie à tronçonner, traîne-moi ‘cross yo’ log »), enregistré dès 1941 par le bluesman de Delta Tommy McClennan, que King remodèle avec un mélange latino enivrant et un arrangement de cor serré. « The Hunter » sert également quelque chose de spécial, prêt pour le pot et en tant que marque Booker T & The MGs en tant que «Green Onions». C’est un ragoût palpitant d’une piste sur une flamme vive, savoureux et nourrissant.

«Kansas City» est de retour sur le territoire de King, avec de jolis coups de pied de tambour et des remontées de cor au rythme. C’est une touche légère et élégante, avant que «Oh, Pretty Woman» entre et que tout redevienne musclé: palpitant, ondulant et sexy. Et ainsi cela continue, sans faiblir à portée d’audition.

Si vous avez déjà eu la chance d’avoir entendu cet excellent album, comptez vos étoiles chanceuses. Si ce n’est pas le cas, il est clairement temps de changer de chance. Allez-y, écoutez-le. Born Under A Bad Sign fera de votre journée.

Born Under A Bad Sign peut être acheté ici.

Écoutez les meilleures chansons de Stax sur Apple Music et Spotify.