Shoreline Mafia est un groupe de rap américain basé à LA et composé de quatre membres: OHGEESY (Alejandro Carranza), Rob Vicious (Robert Magee), Fenix ​​Flexin (Fenix ​​Rypinsky) et Master Kato (Malik Carson).

Le groupe a sorti sa première mixtape complète appelée «ShoreLineDoThatShit!» en novembre 2017 et plus tard, il a été signé par Atlantic Records en 2018; ne sortant que son premier (et dernier) album en tant que groupe: « Mafia Bidness »

Shoreline Mafia a fait de nombreuses tournées aux États-Unis, se produisant dans des lieux emblématiques tels que l’auditorium The Shrine à Los Angeles.

Le groupe a annoncé qu’il allait se séparer en avril 2020, offrant aux fans une explication limitée. Maintenant, cependant, OHGEESY a pris la parole.

Le groupe se sépare alors que Fenix ​​Flexin part

Début avril 2020, Fenix ​​Flexin a annoncé via Twitter qu’il quitterait le groupe après la sortie de leur album.

J’ai une nonne mais j’adore mes négros. Nd ce que nous avons accompli mais ce nouvel album sera mon dernier avec Shoreline en tant que groupe. Aller de l’avant avec ma carrière individuelle Nd visions pour moi-même Nd où je veux être‼ ️✌🏽🖤 – FENIX (@fenix_flexin) 7 avril 2020

Dans une interview pour No Jumper, mieux connu sous le nom d’Adam22, Fenix ​​Flexin a expliqué son raisonnement quant aux raisons pour lesquelles il quittait le groupe.

Le rappeur a expliqué qu’il avait l’impression d’être exclu de nombreuses décisions importantes concernant le groupe et qu’il avait besoin que «les choses se passent plus régulièrement et plus rapidement». Il a dit:

« Je place toujours le groupe en premier, mais il est si facile pour un groupe de se désagréger si tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde et travaille pour la même chose. »

Après ce que Fenix ​​Flexin appelle «une petite brouille en tournée», le groupe est passé par une spirale descendante qui signifiait que la situation ne fonctionnait plus pour lui. Il a dit:

«Je voulais que le groupe soit aussi grand que possible, je le fais toujours, mais je veux être aussi grand que possible… et je n’étais pas placé dans la position dans laquelle je mérite d’être.

Fenix ​​est présenté tout au long de l’album « Mafia Bidness », qu’il a décrit comme « feu » en arguant que dans le groupe « la musique n’a jamais été le problème ».

Une autre facette de l’histoire: OHGEESY prend la parole

OHGEESY, un autre membre de l’ancien groupe, a également été interviewé pour le podcast No Jumper, donnant sa version de l’histoire le lundi 24 août.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait jamais eu l’idée de la scission du groupe, le rappeur a répondu: «On ne s’imagine jamais que ça soit comme ça, surtout en tant que potes et surtout avant la célébrité et l’argent».

Le rappeur a blâmé les différences créatives pour que le groupe commence à s’estomper avec le temps.

«Quatre personnes différentes signifient quatre visions différentes. Ce n’est rien de personnel… nous avons tous notre propre vision et nous allons tous à notre manière », a-t-il ajouté.

De plus, OHGEESY est récemment devenu père, ce qu’il décrit comme un «super changement de vie pour moi»; car il n’est plus dans les risques mais veut la stabilité et «jouer la sécurité».

