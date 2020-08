On pourrait commencer par dire qu’un 15 décembre mais 1979, The Clash a sorti son troisième album studio intitulé London Calling. On pourrait aussi parler de l’album et du groupe séparément, mais mieux pas car au final, ce sont les mêmes …

Un vrai groupe de rock est cohérent. Que veut-on dire? À quoi Leur musique peut évoluer et s’adapter aux besoins de la société, mais elle doit être régie par les mêmes principes avec lesquels ils ont commencé, et c’est ce qui rend The Clash grand.: leur cohérence qui en fait l’un des plus grands groupes de tous les temps.

L’appel de Londres, c’est peut-être son album le plus populaire et le plus puissant, qui aura 41 ans après sa sortie pour devenir un hymne qui a servi d’antidote aux signaux géopolitiques qui pointent vers le conservatisme idéologique, le consumérisme sans mesure et la possibilité, qui existe depuis 1979, d’une «erreur nucléaire«Cela déclencherait le début de la fin.

Avant qu’une nouvelle décennie ne commence, les années 80, The Clash, qui ne faisait de la musique que depuis environ trois ans, a sorti cet album qui a exploré et exploité les deux côtés de la musique: le son (techniquement parlant) et son objectif en tant que l’un des beaux-arts. Autrement dit, la fusion de genres tels que le ska et le reggae, et l’appel à l’action sociale et politique qui cherche à créer une conscience avec une base musicale.

La chanson qui donne son nom à l’album, « London Calling », c’est une composition complètement organique qui sert de bannière encore aujourd’hui incite chacun à descendre dans la rue, à être témoin de la vérité et à affronter l’apocalypse avec des formes politiques et policières. Sans parler des nombreuses fois où il a été utilisé au cinéma pour donner de la force à une scène clé comme Billy Elliot et le combat des hommes-mineurs pour la liberté et la justice …

«J’ai pris le couteau le plus tranchant, alors je vais couper la plus grosse tranche. Je n’ai pas le temps de me battre … », dit« Revolution Rock »sous une ambiance reggae unique.

L’appel de Londres c’est un vrai morceau de roche de la pochette à la dernière chanson. Les autres disques de Clash, en particulier Combat Rock de 1982, pourraient également être considérés comme des disques incontournables; cependant, ce matériau était l’un des premières déclarations musicales qui gardent une valeur significative qui couvre tous les temps. De plus, et uniquement en pylône, la pochette est spectaculaire: Paul Simonon détruit une de ses basses avec la même forme, les mêmes couleurs et les mêmes lettres du premier album d’Elvis Presley.

