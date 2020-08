C’était il y a 6 ans que Travis Barker a collaboré à la chanson Run the Jewels 2 «All Due Respect». Maintenant, El-P et Killer Mike rendent la faveur au batteur de Blink-182 en collaborant sur le dernier single solo de Barker, « Forever ».

Barker a produit « Forever » qui, bien sûr, est ancré dans ses lourdes robes., sur lequel il dépose un mix de synthétiseurs et un orgue assez impressionnant. Le rythme que Travis Barker a choisi tombe comme une bague à son doigt Exécutez les bijoux ceux qui adorent des rimes chevronnées avec leur carrière musicale de 7 ans.

Travis Barker a eu un aperçu de la chanson plus tôt cette semaine avec une vidéo de lui derrière la batterieMais nous ne savions pas à quel point la chanson serait vraiment épique. Regardez la vidéo de Barker ici:

« Forever » fait suite à un autre single que Travis Barker a sorti à la fin de l’année dernière, « Gimme Brain », qui mettait en vedette Lil Wayne et Rick Ross. et a aidé à lancer le nouveau label du batteur, DTA Records.

Plus de titres par Travis Barker et Run the Jewels

Quant à Run the Jewels, le couple a sorti son dernier album, RTJ4, en juin.. Le groupe était censé ouvrir pour Rage Against the Machine lors de leur tournée de retrouvailles en 2020, mais ces dates ont été reportées à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Plus tôt cette semaine, Run the Jewels a partagé une nouvelle vidéo pour la chanson « JU $ T » aux côtés de Pharrell Williams et Zach de la Rocha et a sorti sa propre variété de cannabis de marque.

Pendant, Travis Barker a récemment approuvé Post Malone lors de son concert spécial de couverture de Nirvana, rejoint Fever 333 dans sa nouvelle chanson «Supremacy» et Machine Gun Kelly dans une couverture de Rage Against the Machine. Ici, nous vous laissons la chanson puissante « Forever »: