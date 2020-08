Le groupe pop punk de Toronto PUP a partagé une reprise de «A.M. 180 « à partir de 1997 Under the Western Freeway. Écoutez la chanson de PUP ci-dessous.

« Grandaddy est l’un des groupes de héros méconnus du rock indépendant », a déclaré le batteur de PUP Zack Mykula dans un communiqué de presse. «Un secret le mieux gardé. Je veux dire, pardonne-moi pour aller jambon, mais cette chanson est comme un lys dans une vallée autrement stérile. Un morceau exceptionnel d’écriture de chansons, faisant plus avec moins que la plupart des autres chansons du même calibre. Alors, c’est pourquoi nous avons décidé de le couvrir.

En plus de partager leur couverture, PUP a également annoncé un nouveau numéro de PUPTHEZINE. Le volume 4 s’intitule QUARANZINE et comprendra des figurines de PUP découpées, une carte postale, le curriculum vitae de chaque membre du groupe, des tablatures de guitare pour «Anaphylaxis», une panne du pédalier et un disque flexi d’une chanson ska écrite en quarantaine.

À propos du zine, PUP a écrit:

Ce zine a été créé dans les premières semaines de notre quarantaine obligatoire. Il a été imprimé et prêt à être expédié avant que le plein impact du COVID-19 ne se fasse sentir à travers le monde et avant la mort insensée de George Floyd, Regis Korchinski-Paquet et Breonna Taylor (pour n’en nommer que quelques-uns) a encore exposé la suprématie blanche fondamentale. et l’inégalité structurelle au cœur des sociétés capitalistes américaines, canadiennes et autres. Nous sommes reconnaissants des voix et des points de vue des peuples marginalisés qui continuent de jouer un rôle central dans ce réveil mondial et dans l’appel soutenu au démantèlement des structures racistes et patriarcales qui ont perpétré la violence dans nos communautés. Nous sommes solidaires de tous ceux qui essaient d’envisager des communautés plus sûres et plus justes et continuerons à faire de notre mieux au quotidien pour amplifier et élever ces voix à mesure que nous avançons dans le monde.