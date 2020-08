Rick Kern / WireImage

Le 7 août 2020, Cardi B a publié sa nouvelle chanson, WAP, avec la voix de son collègue rappeur Megan Thee Stallion.

Le clip vidéo de la chanson, qui contient plusieurs autres interprètes féminines, est sorti le même jour.

Les femmes qui ont figuré dans le clip sont Kylie Jenner, Mulatto, Rubi Rose, Normani, Rosalía et Sukihana.

Certains fans n’ont pas été impressionnés par le camée de Kylie et ont même lancé une pétition pour la retirer de la vidéo.

Je veux dire merci à chaque femme qui faisait partie de ma vidéo! Le fait que vous ayez pris du temps dans vos horaires signifie beaucoup pour moi! C’était si important pour moi d’inclure différentes femmes, qui sont de races différentes et viennent d’horizons différents mais sont si puissantes et influentes. – iamcardib (@iamcardib) 7 août 2020

Qu’ont dit les fans à propos du camée de Kylie Jenner en WAP?

Certains fans n’ont pas été impressionnés par l’apparition de Kylie Jenner dans la vidéo WAP, au point de lancer une pétition pour l’en retirer, qui a recueilli plus de 50 000 signatures.

Beaucoup ont spécialement comparé les performances de Kylie à celles de Normani. Danielle Young a tweeté:

«Normani a fait TOUT cela et Kylie a marché dans le couloir et a ouvert une porte. Si ce n’est pas une indication visuelle parfaite du fait que les femmes noires doivent faire le plus et que les femmes blanches font le strict minimum pour arriver quelque part, je ne sais pas ce que c’est. »

#CardiB dénonce les comparaisons entre #Normani et #KylieJenner, explique pourquoi elle a invité Kylie à être dans la vidéo #WAP: « Il ne s’agit pas de course f * ckin. Pourquoi ai-je mis Kylie sur mon clip vidéo? Elle a traité ma sœur et ma fille si adorables lors de la fête de son enfant. » pic.twitter.com/VcXOMQ4r0x – Pop Crave (@PopCrave) 10 août 2020

Comment Cardi B a-t-il répondu?

Cardi B a répondu à Danielle avec plusieurs tweets maintenant supprimés. Le rappeur a déclaré:

«Normani est l’une des meilleures artistes féminines qui danse comme elle danse son putain de foutre! Pourquoi ouvrirait-elle une porte? Veuillez me dire en quoi cela aurait du sens? La meilleure partie de la chanson est le rythme et le crochet et cela vous donne envie de secouer votre a **. »

Cardi B a poursuivi: «Tout n’est pas question de race. Il y a des problèmes ici dans le monde qui concernent la race que je prêche tout le temps. Il ne s’agit pas de f *** ing race. »

Cardi a défendu l’apparition de Kylie dans la vidéo et a tweeté:

«Pourquoi ai-je mis Kylie sur mon clip vidéo? Elle a été traitée par sa sœur et sa fille si adorables lors de la fête de son enfant. Travis et Set sont très proches et Kris Jenner m’a donné des conseils sur certaines choses que je demande et son mari est vraiment cool avec le mien.

