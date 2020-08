Après près d’une décennie de fabrication, Jay Z et Kanye West a sorti son album en co-tête d’affiche, Watch The Throne, le 8 août 2011. Dans les années qui ont suivi sa sortie, il est devenu l’album de collaboration le plus célèbre de l’histoire du hip-hop. Cela a contribué à établir la barre communiqués surprise cela continuerait à dominer le monde du streaming et à ouvrir la carrière de Jay-Z dans une nouvelle décennie.

Au cours des 10 années qui ont précédé Watch The Throne, les deux dieux du rap s’étaient aidés à se pousser de manière créative, faisant ressortir le meilleur de leur travail mutuel. West a prêté ses prouesses de production à The Blueprint de Jay-Z tandis que Hova a donné certains de ses meilleurs couplets aux premiers albums de Kanye, un cosigne essentiel de la légitimité de Kanye en tant que rappeur.

Watch The Throne était la preuve que Kanye pouvait encore réserver des surprises et changer le paysage culturel moins d’un an après sa chute Ma belle fantaisie tordue sombre, un opus magnum qui aurait vidé presque n’importe qui d’autre de leurs pouvoirs pendant un certain temps.

Une suite spirituelle

Il est difficile de séparer Watch The Throne de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sorti neuf mois auparavant. Même dans le cycle d’information sans fin des médias sociaux, cela ressemblait à un revirement ridiculement rapide. À bien des égards, cependant, Watch The Throne est comme une suite spirituelle, ou du moins un compagnon de son prédécesseur. Jay-Z est apparu sur un remix de «Power», puis, environ un mois avant… Dark Twisted Fantasy a chuté, il est apparu sur le single de Kanye, «Monster», qui comportait Rick Ross et un apparence de carrière de Nicki Minaj.

Mais en janvier 2011, Jay et Kanye ont laissé tomber «HAM», un hybride désormais légendaire à l’opéra-piège, gracieuseté de Lex Luger, qui avait déjà aidé Kanye sur «See Me Now» de Dark Twisted Fantasy. C’était une marque d’approbation pour le nouveau son trap qui allait continuer à dominer le rap pendant la prochaine décennie, mais, à l’époque, il semblait que le duo préparait tout au plus un EP.

Plus ambitieux qu’ils ne le pensaient

Jay et Kanye étaient cependant plus ambitieux qu’ils ne le pensaient. Lorsque Watch The Throne est enfin arrivé, « HAM » est apparu comme une piste bonus. Plus encore que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Watch The Throne mélangerait la production traditionnelle et expérimentale de manière inattendue, tout en juxtaposant lyriquement la critique sociale avec l’imagerie la plus opulente imaginable.

Des apparitions d’invités aux producteurs, les collaborateurs de l’album sont de premier ordre. Frank Ocean apparaît à quelques reprises, avant d’abandonner le canal ORANGE cet été-là et de s’imposer comme l’un des plus grands musiciens de l’époque. Naturellement, Beyoncé fait une apparition. On se casse la banque James Brown et Nina simone échantillons avec l’aimable autorisation de The Neptunes sur «Gotta Have It» et de RZA de Wu-Tang Clan sur «New Day», juste à côté du rythme «Otis» de Kanye.

L’échantillonnage de Nina deviendrait un pilier des albums de Kanye West. Mais pour toutes ces voix sur l’album, l’échantillon le plus célèbre peut en fait être celui du comédien Will Ferrell, via un dialogue tiré de Blades Of Glory et placé sur «N__gas In Paris» – un témoignage de la façon dont le hip-hop étrange et génial était devenu.

La nouvelle classe dirigeante du hip-hop

Quatre ans après que Kanye eut chargé l’artiste japonais contemporain Takashi Murakami de créer la couverture de L’obtention du diplôme et l’artiste américain George Condo pour My Beautiful Dark Twisted Fantasy, les mondes de l’art et du hip-hop étaient de plus en plus entrelacés.

En collaboration avec Riccardo Tisci, directeur créatif de Givenchy à l’époque, Ye et Hova ont créé non seulement les illustrations de l’album, mais aussi des chemises personnalisées que les deux MC portent sur scène, définissant le modèle de concert-merch-comme-luxe-mode que tous les autres ont suivi. Les motifs de conception d’animaux, de religion et de pouvoir, tous dorés à l’or, représentaient les ambitions plus grandes que nature de Kanye et Jay-Z et leur statut de royauté du rap.

Sans Watch The Throne, nous n’aurions pas Canard et Future’s What A Time to be Alive, ni Without Warning de 21 Savage, Offset et producteur Metro Boomin, ou Gunna and Wheezy’s Drip Or Drown EP. Watch The Throne n’a peut-être pas été le premier album collaboratif de hip-hop, mais il a redéfini ce que pourrait être un album commun et a créé un grand spectacle dans une industrie qui en avait le plus besoin.

