Tout le monde aime Harry Styles. Le chanteur est devenu célèbre en tant que cœur de One Direction après que le groupe ait gagné la troisième place dans la populaire émission de talents britannique The X Factor.

Après avoir vendu 50 millions d’albums dans le monde et parcouru le monde entier, les membres de One Direction se sont malheureusement séparés en janvier 2016, laissant les adolescents du monde entier désespérés.

Mais la tristesse n’était pas pour durer, car chaque membre de One Direction a continué à mener une incroyable carrière de chanteur solo, le meilleur d’entre eux étant Harry Styles.

Son dernier single Watermelon Sugar a été extrêmement populaire et le clip vient de sortir hier.

Mais les fans se sont demandé une chose: que signifie réellement le sucre de pastèque?

Le clip de Watermelon Sugar vient de sortir

Lundi, Harry Styles s’est rendu sur sa page Instagram pour publier le clip de son dernier single Watermelon Sugar.

Il a posté une photo de lui avec deux filles sur une plage, toutes tenant des tranches de pastèque, à côté de la légende: «N’ESSAYEZ PAS CECI À LA MAISON. Pratiquez la distanciation sociale. Vidéo sur le sucre de pastèque maintenant disponible. »

Les fans sont devenus fous de la vidéo qui présente Harry Styles dans une chemise à fleurs assis sur une plage de Malibu, et elle a été vue 8 millions de fois en seulement 15 heures!

Que signifie le sucre de pastèque?

La sortie de la vidéo a laissé les fans d’Harry vraiment confus, car ils se sont rendu compte qu’ils ne savaient pas vraiment ce que signifie Watermelon Sugar. Personne ne sait vraiment ce que cela signifie, mais il y a quelques suggestions.

Dans les paroles, il dit que Watermelon Sugar, «a le goût de fraises un soir d’été», «et ça sonne comme une chanson». Il continue ensuite de dire: « Je veux plus de baies et cette sensation estivale », « c’est tellement merveilleux et chaud. »

Puis plus tard dans la chanson, il parle de «vouloir y goûter» et de «s’être emporté en toi».

De nombreuses personnes ont suggéré que la chanson était liée au sexe oral. Et cela aurait du sens car la vidéo voit Harry toucher et lécher une tranche de pastèque de manière très séduisante.

Sucre de pastèque dans la culture populaire

Le terme est depuis devenu un terme d’argot sexuel populaire dans la culture moderne, tout comme le WAP de Cardi B.

Il y a eu d’innombrables vidéos TikTok contenant le sucre de pastèque tandis que les parents à travers le pays cherchaient le sens quand il apparaît à la télévision.

Tout comme dans l’émission de télévision britannique de jour Lorraine, où un invité a demandé à un animateur perplexe s’il savait ce que le terme signifiait.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Donc, je regarde Lorraine (une émission de télévision britannique) et quelqu’un a demandé à l’animateur s’il savait ce que signifie le sucre de pastèque et je riais et ma mère a dit oh qu’est-ce que cela signifie? Que dois je dire – ²⁸Leah¹ᴰ (@GOLDENLOU__) 20 août 2020

Les fans se déchaînent pour le sucre de pastèque

La sortie du clip vidéo a rendu les fans sur Twitter fous, alors qu’ils ravivaient leur amour pour la chanson sortie l’année dernière.

Les fans affirment que tout dans la vidéo est parfait, du décor de la plage de Malibu à l’esthétique, et bien sûr, les gens deviennent fous de la beauté de Harry Styles.

Un fan l’a même comparé à Leonardo DiCaprio, car il semble porter une chemise similaire. Harry est certainement devenu une icône de la mode!

