Queen + Adam Lambert taquinent une nouvelle version à venir. Les détails sont minimes pour le moment, mais le groupe a partagé un court clip sur les réseaux sociaux que vous pouvez consulter ci-dessous. À l’heure actuelle, aucun autre détail n’est disponible.

pic.twitter.com/O0DC0ZgPUg – Queen (@QueenWillRock) 19 août 2020

Malgré le verrouillage, le groupe est resté occupé. Il y a deux semaines, ils ont de nouveau promis leur soutien à la collecte de fonds et à la sensibilisation à la pandémie de Covid-19 en sortant des versions spéciales CD et vinyle 7 pouces en édition limitée de leur piste de verrouillage, «You Are The Champions».

Les deux versions des nouveaux formats sont limitées à 3000 exemplaires chacune et seront numérotées. Ils sont disponibles en précommande exclusivement sur la boutique en ligne de Queen’s, la date de sortie étant fixée au 21 août.

Enregistrée en lock-out entre leurs maisons à Londres, Cornwall et Los Angeles, la version Queen + Adam Lambert du morceau classique de Queen a été révélée pour la première fois sur les comptes Instagram du groupe.

Débordée d’appels pour que la piste soit disponible au téléchargement, la version résultante du «jam virtuel» intitulée «You Are The Champions» a été rendue disponible sur tous les services de streaming et de téléchargement à la fin du mois d’avril.

Le produit des nouveaux formats publiés ira à nouveau au Fonds de réponse de solidarité COVID-19 pour l’Organisation mondiale de la Santé, alimenté par la Fondation des Nations Unies pour soutenir les travailleurs de première ligne.

Plus tôt cette année, Queen + Adam Lambert a également reporté sa prochaine tournée de 27 dates au Royaume-Uni et en Europe «Rhapsody» pour 2021. Tous les billets seront valables pour les dates de spectacle reportées. Les détenteurs de billets sont invités à contacter leur point d’achat pour obtenir des informations sur les échanges de billets pour les dates 2021.

Avant le lock-out, le groupe avait aimé effectuer l’une de leurs plus grandes tournées avec leur tournée de six semaines dans les stades en Corée du Sud, au Japon, en Nouvelle-Zélande et en Australie, devant un public atteignant jusqu’à 60000 personnes par nuit. Le trek comprenait également une apparition spéciale au concert-bénéfice de Sydney Fire Fight Australia pour le soulagement des feux de brousse, pour lequel le groupe a repris son set emblématique Live Aid de 22 minutes, aidant à collecter 9,5 millions de dollars pour aider les personnes touchées par les feux de brousse massifs en Australie.

