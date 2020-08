REINELa direction du groupe a décrit les tentatives du groupe d’arrêter Donald Trump d’utiliser sa musique dans des campagnes sur les réseaux sociaux comme une «bataille difficile».

Plus tôt cette semaine, Atoutcampagne de utilisé REINEchanson classique de « Nous allons vous bercer » dans une vidéo sur TIC Tac concurrent Triller. La vidéo n’a pas encore été retirée.

Un porte-parole pour REINE a déclaré à BBC News qu’il avait «à plusieurs reprises contesté le Atout « , ajoutant que » le groupe lui-même a été assez franc sur le sujet. «

ce n’est pas la première fois REINE et Atout se sont affrontés sur son utilisation non autorisée de la musique du groupe. Octobre dernier, REINE a déposé un avis de violation du droit d’auteur suite à l’utilisation non autorisée de « Nous allons vous bercer » dans un autre Atout vidéo de la campagne. Le clip a finalement été supprimé de Twitter « en réponse à un rapport du titulaire du droit d’auteur. »

Il y a quatre ans, REINE a critiqué l’espoir présidentiel républicain de l’époque Atout pour avoir utilisé la chanson de 1977 du groupe « Nous sommes les champions » sans autorisation.

Quand Atout a pris la scène lors de la Convention nationale républicaine en juillet 2016, il a émergé devant un fond aveuglant de lumières blanches alors qu’un lutrin s’élevait du sol. Tout en, « Nous sommes les champions » pouvait être entendu dans toute l’arène.

REINEla société d’édition de, Sony/Édition de musique ATV, a publié plus tard une déclaration désapprouvant l’utilisation de la chanson.

De retour en juin 2016, REINE guitariste Brian May a exprimé son mécontentement Atoutl’utilisation de « Nous sommes les champions ». Il a écrit à l’époque: « Je peux confirmer que l’autorisation d’utiliser la piste n’a été ni demandée ni donnée. Nous prenons des conseils sur les mesures que nous pouvons prendre pour que cette utilisation ne se poursuive pas. Indépendamment de notre opinion sur M. Trumpla plate-forme, il a toujours été contraire à notre politique de permettre REINE la musique doit être utilisée comme outil de campagne politique. «

Dans la section « Lettres » de son site, Mai doublé sur son opinion défavorable de REINEL’association avec le magnat milliardaire. Il écrivait à l’époque: « Nous n’avons certainement pas approuvé cette utilisation de[[‘Nous sommes les champions’]. Je veillerai à ce que nous prenions les mesures que nous pouvons pour nous dissocier de Donald Trumpcampagne peu recommandable. «

Mai n’est pas le premier musicien de rock à s’éloigner de Atout. SŒUR TWISTED chanteur Dee Snider a révélé qu’il a demandé Atout arrêter d’utiliser l’hymne signature du groupe « On ne va pas le prendre » alors que la « chanson de sortie » de la campagne du politicien s’arrête, expliquant qu’il ne pouvait pas « se mettre derrière beaucoup de[[Atout est]en disant. »

Octobre dernier, Atout a tweeté une photo du candidat à la présidentielle Joe Biden et son fils jouant au golf avec un dirigeant ukrainien du gaz – superposés à NICKELBACKvidéo de « Photographier ». En un jour, le groupe a retiré le mème.

Selon Le New York Times, Warner Music Group signalé Twitter sur le problème.

Twitter les utilisateurs sont allés sur le géant des médias sociaux pour réagir au mème. Une Twitter l’utilisateur a écrit, « Atout est devenu la propriété de NICKELBACK comme le monde entier rit. Si cela ne mérite pas d’être mis en accusation, je ne sais pas ce que c’est. « Un autre a écrit: » Comme je l’ai prédit, @realDonaldTrump semble être le premier président américain à être dissipé par @Nickelback. «

