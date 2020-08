Le Prince frais retourne à Bel-Air.

Will Smith développe un redémarrage spectaculaire de sa populaire sitcom des années 90 « Le prince frais de Bel-Air » basé sur la bande-annonce YouTube du super-fan Marc Cooper. Selon The Hollywood Reporter, le redémarrage, simplement intitulé «Bel-Air», est en préparation depuis plus d’un an après que le clip de quatre minutes est devenu viral lorsqu’il a été publié en mars 2019 et a attiré l’attention de Smith.

Cooper, un cinéaste indépendant, a créé et réalisé la bande-annonce qui a réinventé la comédie en tant que drame. Il coécrira le scénario, réalisera et sera crédité en tant que co-producteur exécutif. Les producteurs de séries originales Smith, Quincy Jones et Benny Medina, ainsi que les créateurs Andy et Susan Borowitz, reviendront en tant que producteurs exécutifs.

La série dramatique graveleuse, qui sera une coproduction entre Smith’s Westbrook Studios et Universal TV, est actuellement en cours d’achat dans des services de streaming. Peacock, Netflix et HBO Max font partie des streamers qui enchérissent sur le redémarrage.

L’original «Fresh Prince» a fonctionné pendant six saisons sur NBC de 1990 à 1996. Le spectacle a été co-créé par Quincy Jones et mettait en vedette Smith aux côtés de Janet Louise Hubert, Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali et feu James Avery. En avril, Smith a organisé une réunion virtuelle avec les acteurs de sa série Snapchat, «Will From Home».