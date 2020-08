THÉÂTRE DU RÊVE guitariste John Petrucci sortira son deuxième album solo entièrement instrumental, « Vitesse terminale », sur toutes les plateformes numériques et de streaming le 28 août et sur CD et vinyle du 30 octobre au Musique de The Orchard sur son Sound Mind Musique maison de disque.

« Vitesse terminale » a été écrit et produit par Petrucci, enregistré par James « Jimmy T » Meslin et mixé et masterisé par Andy Sneap (JUDAS PRIEST, ENGAGEMENT KILLSWITCH, ENNEMI JURÉ). L’œuvre a été créée par Sean M. Smith à Echo Designlab (PIERRE SOUR, HOLLYWOOD UNDEAD, À CE MOMENT).

L’album voit le retour du bassiste Dave LaRue (DIXIE DREGS, COULEURS VOLANTES), qui a joué sur Johnpremier album solo de G3 des visites guidées, ainsi que des retrouvailles très attendues avec d’anciens THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy (TRANSATLANTIQUE, LES CHIENS DE VIGNOBLE, FILS D’APOLLO).

« C’était génial d’apporter Dave de retour pour jouer de la basse sur cet album « , a déclaré Petrucci. « C’est un tel joueur monstre qui peut gérer tout ce que vous lui lancez avec goût et musicalité inégalée. Son approche mélodique des lignes de basse avec une technique et un groove impeccables pendant des jours se démarque vraiment sur ces morceaux. »

Portnoyapparition de « Vitesse terminale » marque le premier enregistrement du guitariste et de son ancien coéquipier en plus d’une décennie et le premier depuis Portnoy a quitté le groupe en 2010.

« Ayant Mike jouer de la batterie sur cet album était vraiment spécial pour moi et il a fait un travail absolument incroyable en naviguant dans les différents styles et défis techniques présentés par ma musique de la manière dont lui seul peut le faire. » Petrucci m’a dit. «C’était très cathartique pour nous deux, je pense, de jouer à nouveau de la musique ensemble après toutes ces années et c’était vraiment génial! MikeLe jeu fougueux, intuitif et énergique a vraiment contribué à élever ces nouvelles chansons à un niveau dont je ne pourrais pas être plus heureux. «

Le clip officiel du « Vitesse terminale » la piste titre peut être vue ci-dessous.

Petrucci a dit à propos de la piste et de la vidéo: « ‘Vitesse terminale’ était en fait la première nouvelle chanson que j’ai écrite pour l’album lorsque je suis entré en studio en mars de cette année. Cela découle de l’une des nombreuses idées et graines que j’avais collectées au cours des dernières années. J’ai littéralement commencé par le motif d’ouverture et j’ai construit le reste de la chanson à partir de là. Je pense que c’est un excellent single de départ et qui représente bien quelques-uns des différents aspects stylistiques de ce disque que je voulais explorer en tant que guitariste; Le côté mélodique / thématique, le côté riffing et le côté shred. Mike et Dave les deux ont également fait un travail incroyable en donnant vie à cette chanson, avec toute l’énergie qu’ils ont injectée lors de l’enregistrement de leurs performances.

« La vidéo a été créée par Wayne Joyner qui a réalisé toutes les vidéos promotionnelles pour THÉÂTRE DU RÊVEde «Distance dans le temps» l’album ainsi que tout le 2019/2020 DT visuels de la tournée en direct, y compris toutes les mises à jour ‘Scènes d’un souvenir’ contenu vidéo. Les images de suivi de moi, Dave et Mike dans le studio a une sorte d’ambiance de jeu tout en Wayne a fait sa magie en ajoutant d’incroyables graphismes 3D et des effets visuels spéciaux pour aider à raconter une histoire. Je pense que le résultat final est une vidéo vraiment unique et engageante qui capture l’énergie de la chanson et rend définitivement justice au premier single. Vraiment excité que les gens voient et entendent ça! «

Au début du mois de mars 2020, alors que la pandémie mondiale de COVID-19 faisait des ravages sans relâche dans le monde et en particulier à New York, John a commencé à travailler sur la musique qui composerait « Vitesse terminale » au THÉÂTRE DU RÊVE siège à Long Island avec ingénieur Jimmy T à la barre.

« Tout DT la tournée pour le reste de l’année était soit annulée, soit reportée et même si j’avais déjà prévu de démarrer le projet ce printemps, je me suis soudainement retrouvé avec de nombreux mois imprévus à la maison ». Petrucci m’a dit. « Jimmy T et je me dirigeais vers le DTHQ cinq jours par semaine pendant environ deux mois et demi et, alors que j’écrivais et construisais les nouveaux morceaux, il était là pour capturer tout cela et le transformer en disque. Au départ, nous avons programmé la batterie et partagé les responsabilités de jeu de la basse juste pour amener les idées à un endroit où elles sonnaient comme des chansons complètes et cohérentes, mais nous prévoyons toujours que la batterie et la basse ‘work in progress’ seraient éventuellement remplacées. «

Les neuf chansons sur « Vitesse terminale » vitrine JohnL’affinité pour écrire des puissances instrumentales de guitare étroitement tissées qui présentent tout, des pauses riffs monstres aux thèmes mélodiques passionnés dignes des bandes sonores de films, en passant par des extravagances déchiquetées qui laissent l’auditeur se sentir comme s’il venait de sortir d’une montagne russe passionnante. balade.

« Tout comme les chansons de mon premier album solo, ‘Animation suspendue’, Je voulais que les nouveaux morceaux montrent vraiment ce que je fais en tant que joueur et donnent une représentation à jour de où je suis musicalement et comment j’aime m’exprimer sur l’instrument, » Petrucci m’a dit. « Il s’agit de capturer l’attitude des performances et bien sûr, comme toujours, de capturer le ton que j’ai travaillé si dur au fil des ans pour développer et affiner. »

Bien que quelques-unes des chansons qui composent « Vitesse terminale » ont en fait été écrits il y a assez longtemps et même joués en direct mais jamais correctement enregistrés, plus de la moitié du contenu de l’album est de la nouvelle musique qui John créé en studio pendant la quarantaine.

« Je crois que faire ce disque quand je l’ai fait m’a vraiment aidé à maintenir un sentiment de stabilité et de normalité pendant une période aussi folle de notre histoire, » Petrucci m’a dit. « C’était encourageant pour moi et ma famille d’embrasser quelque chose d’aussi plein d’espoir et de positif alors que nous faisions face à un avenir très incertain dans l’industrie de la musique et dans le monde et pour cela, je suis vraiment reconnaissant d’avoir la musique comme une si grande partie de ma vie. . «

« Vitesse terminale » liste des pistes:

01. Vitesse terminale

02. L’Oddfather

03. Chanson heureuse

04. Gémeaux

05. Hors du bleu

06. Zombies aux yeux vitreux

07. La façon dont les choses tombent

08. Serpent dans ma botte

09. Temple de Circadia

Petruccile premier album solo de « Animation suspendue », initialement sorti en 2005 sur son Sound Mind Musique label, a été récemment mis à disposition sur toutes les plateformes numériques et de streaming pour la première fois via Musique de The Orchard. Les caractéristiques de l’album Dave LaRue à la basse et Dave DiCenso et Tony Verderosa à la batterie.

photo par Larry DiMarzio