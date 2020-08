Steve Hackett a sorti une bande-annonce pour son prochain album Selling England By The Pound & Spectral Mornings: Live At Hammersmith.

Il fait suite à des images en direct de Deja Vu du concert de Londres qui a débuté la semaine dernière, avec le spectacle filmé et enregistré lors de la tournée 2019 de l’ancien guitariste de Genesis.

Le package live sortira le 25 septembre via InsideOut Music sur 2CD / DVD, 2CD / Blu-ray et sur un coffret 4LP / 2CD en édition limitée et 2CD / DVD / Blu-ray avec art book. Le format Blu-ray proposera également un documentaire de 30 minutes.

Réfléchissant à l’émission, Hackett a déclaré: «La fusion de trois albums préférés personnels, y compris l’ensemble de Selling England By The Pound, la plupart de Spectral Mornings et At The Edge Of Light, était une expérience live très spéciale.

«L’audio et le visuel de ce produit donnent une expérience époustouflante d’une soirée inoubliable à Hammersmith.

« C’est formidable d’avoir une émission spéciale en direct disponible en ces temps difficiles. »

Hackett est rejoint sur le package live par son groupe en tournée: le chanteur Nad Sylvan, le claviériste Roger King, le bassiste Jonas Reingold, le batteur Craig Blundell et Rob Townsend au saxophone et à la flûte. La programmation comprend également des invités spéciaux John Hackett et Amanda Lehmann.

Steve Hackett: Vendre l’Angleterre à la livre et les matins spectraux: en direct à Hammersmith

CD1

1. Introduction

2. Chaque jour

3. Sous l’œil du soleil

4. Murs et piédestaux tombés

5. Les bêtes de notre temps

6. La Vierge et la gitane

7. Tigermoth

8. Matins spectraux

9. La fleur rouge du Tai Chi fleurit partout

10. Horloges – Ange de Mons

11. Danser avec le chevalier au clair de lune

12. Je sais ce que j’aime (dans votre garde-robe)

CD2

1. Firth Of Fifth

2. Plus de me tromper

3. La bataille de la forêt d’Epping

4. Après l’épreuve

5. Le cinéma

6. Aisle of Plenty

7. Deja Vu

8. Danse sur un volcan

9. Los Endos