La première bande-annonce du prochain documentaire de Phil Lynott, Songs For While I’m Away, est sortie le jour de ce qui aurait été le 71e anniversaire du musicien irlandais.

La bande-annonce de Break Out Pictures et Eagle Rock Films présente des images de Thin Lizzy sur scène, des extraits d’archives des jeunes années de Phil et des commentaires de certains des contributeurs, dont Scott Gorham, Eric Bell, Darren Wharton, James Hetfield de Metallica, Adam Clayton de U2, Huey Lewis et Suzi Quatro.

Le synopsis du film se lit comme suit: «Phil Lynott: Songs For While I’m Away est un long métrage documentaire sur la vie et la musique de Phil Lynott, racontant comment un jeune garçon noir de la classe ouvrière Dublin des années 1950 est devenu le plus grand rock d’Irlande étoile.

«En tant que chanteur principal de Thin Lizzy, Phil Lynott était un auteur-compositeur, un poète, un rêveur, un homme sauvage. Raconté abondamment à travers les mots de Phil lui-même et se concentrant sur certaines de ses chansons emblématiques, le film touche le cœur de Philip, le père, le mari, l’ami, le fils, l’icône du rock, le poète et le rêveur.

Le film sortira prochainement dans les salles de cinéma, avec une date de sortie qui sera annoncée en temps voulu.

Il a également été révélé aujourd’hui qu’un énorme coffret Thin Lizzy sortira le 23 octobre via UMC.

Rock Legends fêtera les 50 ans de Thin Lizzy répartis sur 6 CD / DVD et comprendra un total de 99 titres – dont 74 sont inédits auparavant et seront le premier volet d’un programme de sortie de carrière.

La collection a été supervisée par le guitariste de Thin Lizzy Scott Gorham et l’expert de Lizzy Nick Sharp à partir d’une collection de bandes nouvellement découvertes. Rock Legends a également été nouvellement maîtrisé par Andy Pearce et comprendra des démos, des sessions radio, des enregistrements en direct et des montages rares.

Le DVD contiendra le documentaire de la BBC Bad Reputation et la performance de Thin Lizzy en 1976 dans l’émission spéciale A Night On The Town de Rod Stewart.

Outre la musique, la collection comprendra également des répliques du programme de la tournée, des livres de poésie Lynott, quatre gravures de l’artiste de couverture de Lizzy Jim Fitzpatrick et un livre avec des citations de tous les membres du groupe sur leur temps à jouer avec Lynott.

Un communiqué ajoute qu’il contiendra également «une sélection de fans célèbres tels que Slash, Lemmy, Joe Elliot, Geddy Lee, James Hetfield, Ian Gillan, Henry Rollins, Billy Corgan, Bobby Gillespie, Craig Finn, John McEnroe et Pat Cash parler du groupe.

Phil Lynott est également la star de la couverture du numéro 279 du magazine Classic Rock, qui est en vente maintenant, le magazine retraçant l’histoire de Thin Lizzy à travers les yeux de Scott Gorham et Brian Downey.

Le magazine présente également Peter Green, Blues Pills, Fantastic Negrito, Kiss, James Dean Bradfield, un livre Icons Of Rock’N’Roll, un retour sur Monsters Of Rock et bien plus encore.

Thin Lizzy: Légendes du rock

La première partie d’une rétrospective de carrière de Thin Lizzy sortira en octobre pour marquer le 50e anniversaire du groupe. Il comprendra des démos, des sessions radio, des enregistrements en direct et des modifications rares.

Voir l’offre

(Crédit d’image: Future)