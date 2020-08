Jessie Reyez a partagé la vidéo officielle de «Before Love Came To Kill Us», qui a été réalisé par Claire Edmondson et présente la ville natale de la chanteuse de Toronto comme toile de fond. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

« alt = » « />

«Before Love Came To Kill Us» est également la chanson titulaire du premier album de l’auteur-compositeur-interprète canadien. Il est sorti le 27 mars 2020 chez FMLY et Island Records, après avoir été précédé des singles «Figures», «Imported» avec 6lack, et «Love In The Dark», et du single promotionnel «Ankles». Une édition de luxe avec trois chansons supplémentaires a été rendue disponible numériquement en avril.

BEFORE LOVE CAME TO KILL US a depuis été largement salué, The Guardian le déclarant «largement excellent» et le NME le proclamant «absolument bon». Elle Canada, quant à elle, l’a qualifié de «début époustouflant d’une artiste qui a perfectionné son art pour faire de la musique conçue pour trancher des particularités émotionnelles complexes avec la précision d’une lame brûlante.

Nouvel album de Reyez a également été présélectionné pour le Prix de musique Polaris du Canada, aux côtés de The Weeknd’s After Hours, entre autres titres. À sa sortie, il s’est également hissé au 13e rang du Billboard 200 en Amérique du Nord et a fait partie du Top 10 du classement des albums britanniques.

Reyez, dont la tournée américaine avec Billie Eilish a été brusquement interrompue en raison du COVID-19, a d’abord hésité à sortir un album sur la mortalité au milieu d’une pandémie mondiale. En fin de compte, cependant, elle a décidé de suivre son instinct et d’avancer comme prévu. Elle a expliqué à Complex: «Je me sens convaincue de vouloir l’éteindre parce que j’ai l’impression que si cela aide quelqu’un à ne pas se sentir seul pendant ces moments-là – quelqu’un qui pourrait être mis en quarantaine loin de sa famille, quelqu’un qui pourrait manquer son ex et qui peut ‘ N’y faites rien – alors ça m’aidera à me sentir justifié de l’abandonner ».

Plus récemment, Reyez a été vu dans l’album visuel très acclamé de Beyoncé, Black Is King. 19 minutes après le début du film époustouflant, Reyez est apparue pendant la chanson «SCAR», sur laquelle elle a travaillé aux côtés de 070 Shake pour la bande originale de Beyoncé Le Roi Lion: Le cadeau.

La prochaine étape pour l’auteur-compositeur-interprète est un spot sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon mercredi prochain, où les téléspectateurs auront une version live de «Before Love Came To Kill Us».

BEFORE LOVE CAME TO KILL US est maintenant disponible et peut être acheté ici.