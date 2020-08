Emeli Sandé a sorti un nouveau morceau, « I’ll Get There (The Other Side) », tiré de la bande originale du nouveau film EMPEROR, qui est sorti maintenant sur EMI Records.

Écrit par la légendaire, onze fois nominée aux Oscars, Diane Warren (Aerosmith’s « Want To Miss a Thing », « Because You Loved Me » de Céline Dion, « How Do I Live » de LeAnne Rimes), « ‘I’ll Get There ( The Other Side) ‘est la seule chanson originale à figurer dans le film, avec des paroles émotionnelles parfaitement adaptées à l’intrigue puissante du film.

Emeli Sandé déclare: «J’ai été tellement inspiré par la véritable légende de Shields‘ Emperor ’Green sur laquelle le film est basé. Le film est un rappel de la royauté, de la dignité et de la persévérance africaines qui ont brillé même pendant les périodes les plus sombres et les plus oppressantes de notre histoire. Cela me rappelle que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez physiquement, la liberté d’esprit et le respect de soi inné, bien que difficiles, sont finalement sous notre contrôle.

«Ce n’est que par la connaissance de notre véritable histoire que cela peut être garanti. J’espère qu’en chantant cette chanson, je pourrai jouer un petit rôle en rendant hommage à l’esprit indéfectible de détermination de mes ancêtres pour la liberté. «

La vidéo saisissante de «I’ll Get There (The Other Side)» est réalisée par le célèbre photographe britannique Rankin. Son flair créatif caractéristique, combiné à des extraits puissants d’EMPEROR, capture magnifiquement le message de positivité, de croyance et d’espoir de la chanson. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

« alt = » « />

Le film EMPEROR est basé sur une histoire vraie remarquable. Dayo Okeniyi joue Shields Green, un esclave en fuite qui fera tout pour libérer sa famille. Course vers le nord, Green s’associe au légendaire John Brown dans la bataille de Harpers Ferry, une bataille clé du mouvement abolitionniste et qui a contribué à déclencher la guerre civile. EMPEROR sortira en version numérique et DVD le 18 août 2020 par Universal Pictures Home Entertainment.

Avec plus de 340 millions de vidéos vues, près de 20 millions de singles vendus dont 3 numéros sur des singles britanniques et plus de 6 millions d’albums, Emeli Sandé a conquis le cœur de la Nation. Son premier album Our Version Of Events, sorti en 2012, était l’album le plus vendu de cette année et le deuxième plus grand de 2013. L’album a également battu le record des charts pendant les semaines les plus consécutives dans le Top 10, battant le record de 50 ans précédemment détenu par les Beatles. La chanteuse a remporté de nombreuses distinctions, dont 4 Brit Awards (Critics Choice, Best Album et Female Solo à deux reprises, le plus récemment en 2017 pour son deuxième album, Long Live The Angels) et en 2018 a reçu un MBE pour ses services à la musique. L’année dernière, elle a publié son troisième album acclamé par la critique Vrai vie.

Écoutez le meilleur d’Emeli Sandé sur Apple Music et Spotify.