Les Flaming Lips ont sorti une vidéo pour leur nouveau single Will You Return / When You Come Down.

C’est le dernier extrait du prochain album du groupe, American Head, qui sortira le 11 septembre par Bella Union au Royaume-Uni et en Europe, et Warner Records aux États-Unis.

The Flaming Lips a précédemment publié Flowers Of Neptune 6, My Religion Is You et Dinosaurs On The Mountain à partir du suivi de 2019’s King’s Mouth.

Le clip de l’ouverture de l’album Will You Return / When You Come Down a été co-réalisé par Wayne Coyne et George Salisbury de Delo Creative, chanteur des Flaming Lips.

Coyne a déjà publié une longue histoire sur l’album et les inspirations derrière.

Il a déclaré: «Même si les Flaming Lips sont originaires de l’Oklahoma, nous ne nous sommes jamais considérés comme un groupe américain. Je sais que grandissant dans l’Oklahoma, je n’ai jamais été influencé par des musiciens d’Oklahoma, ou j’étais très consciente de l’existence de ces musiciens. Nous avons surtout écouté les Beatles et ma mère adorait Tom Jones. Ce n’est que vers l’âge de 10 ou 11 ans que mes frères aînés ont connu quelques musiciens locaux.

«Donc, pendant la majeure partie de notre vie musicale, nous nous sommes considérés comme venant de la Terre – ne nous souciant pas vraiment d’où nous étions. Donc, pour la première fois de notre vie musicale, nous avons commencé à nous considérer comme un groupe américain, en nous disant que ce serait notre identité pour notre prochaine aventure créative.

«Nous étions devenus un ensemble de sept musiciens et commençions à ressentir de plus en plus une parenté avec des groupes qui comptent beaucoup de membres. Nous avons commencé à penser à des groupes américains classiques comme The Grateful Dead et Parliament-Funkadelic et comment nous pourrions peut-être adopter cette nouvelle ambiance.

«La musique et les chansons qui composent American Head sont basées sur un sentiment – un sentiment qui, je pense, ne peut être exprimé que par la musique et les chansons. Nous essayions, en le créant, de ne pas l’entendre comme des sons, mais de le ressentir. Le sacrifice de la mère, l’intensité du père, la folie du frère, la rébellion de la sœur … Je ne peux pas tout à fait le mettre en mots. »

Coyne a conclu: «Quelque chose change et d’autres – vos frères et sœurs, votre mère et votre père… vos animaux de compagnie – commencent à devenir plus importants pour vous. Au début, il n’y a que vous et vos désirs sont tout ce dont vous pouvez vous soucier, mais quelque chose change. Je pense que toutes ces chansons parlent de ce petit changement. »

American Head est maintenant disponible en pré-commande, avec un vinyle éclaboussé multicolore également disponible.

The Flaming Lips: Tête américaine

1. Serez-vous de retour / Quand vous descendez

2. Regarder les Lightbugs Glow

3. Fleurs de Neptune 6

4. Dinosaures sur la montagne

5. Au cinéma sur Quaaludes

6. Mère, j’ai pris du LSD

7. Brother Eye

8. You n Me Sellin ‘Weed

9. Mère, ne sois pas triste

10. Quand on meurt quand on est défoncé

11. Assassins de la jeunesse

12. Dieu et le policier (Feat. Kacey Musgraves)

13. Ma religion, c’est toi