Les artistes de Chicago Sen Morimoto et Tasha diffusent leurs performances live destinées à l’origine à la série de concerts virtuels «Millennium Park at Home». L’événement devait avoir lieu le mois dernier, mais a été annulé à la dernière minute. Morimoto a révélé plus tard que son set avait été «retiré de l’alignement à cause d’une déclaration [he] fabriqué en [an introductory] vidéo sur les actions du maire Lightfoot en réponse aux manifestations qui se déroulent actuellement à Chicago. » Tasha a demandé à être retiré du projet de loi en solidarité avec Morimoto. Maintenant, les deux artistes diffusent les images sur YouTube. Découvrez-le ci-dessous.

Après le stream, Morimoto et Tasha publieront l’audio de leurs performances sous forme d’album numérique disponible vendredi 7 août sur Bandcamp. Tous les profits des séances en direct Tasha et Sen Morimoto iront au Prison and Neighbourhood Arts Project, une organisation d’arts visuels et de sciences humaines qui relie des artistes et des universitaires aux gens de la prison de Stateville par le biais de cours, d’ateliers et de conférences. L’album comprend cinq mouvements improvisés et une chanson inédite intitulée « Goosebumps » du prochain LP éponyme de Morimoto. La partie du disque de Tasha comprend des chansons déjà parues et inédites qu’elle a enregistrées à Dog Haven à Three Oaks, Michigan.