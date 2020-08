PILOTES DE TEMPLE DE PIERRE interprété leur album emblématique, « Coeur », dans son intégralité pour un événement livestream le vendredi 31 juillet sur Nugs.tv.

Séquence vidéo de la première chanson de l’ensemble, « Mort et gonflé », peut être vu ci-dessous.

Peu de temps après la performance, STP publié sur les réseaux sociaux: « Merci à tous ceux qui ont écouté notre Coeur Événement PPV ce soir! ICYMI, vous pouvez toujours acheter un pass et regarder l’émission sur nugs.net jusqu’à la fin du week-end. «

« Coeur », STPLe premier album de Breakout comprend des succès sensationnels « Sex Type Thing », « Jardin méchant » et « Peluche », qui a remporté le Prix ​​Grammy en 1994 pour « Best Hard Rock Performance ».

PILOTES DE TEMPLE DE PIERRE guitariste Dean DeLeo Raconté Le pouls de la radio que l’idée de l’événement est venue de son frère et coéquipier, bassiste Robert DeLeo. « Je pense que c’était juste une question d’ennui et de réflexion sur ce qu’il fallait faire, » doyen m’a dit. « [[Robert]a dit: «Hé, mec, peut-être que nous devrions entrer dans une petite pièce et jouer ce premier disque et si tout va bien, nous devrions juste faire chaque disque», et nous avons tous adoré l’idée.

« Ecoute, on a envie de sortir et de jouer, » doyen a continué. « Vous savez que nous avons eu plus d’une centaine de spectacles sous nos ordres cette année. Tout. Pas reporté – annulé – et il n’y a rien dans les livres pour 2021, donc c’est juste, comme, » Faisons quelque chose! Jouons! « »

doyen a poursuivi en disant quelques-uns des « Coeur » les chansons n’avaient pas été jouées en direct depuis très longtemps. « Il y a deux chansons qui n’ont pas été jouées depuis toujours », dit-il. « L’un d’eux est ‘Dimanche nu’. Je pense que la dernière fois que nous avons joué, c’était sur ‘Saturday Night Live’, peut-être 1993? Alors celui-là est celui qui a été enfermé, et aussi ‘Où va la rivière’. Nous n’avons pas joué à ça depuis de très nombreuses années – quelques décennies. «

En plus de « Coeur » événement livestream, STP a publié l’audio en direct de spectacles passés à partir du 3 août 2011 à Hampton Beach Ballroom à Hampton Beach, New Hampshire avec Scott Weiland, et le 13 juin 2019 à Londres, au Royaume-Uni, au O2 Forum Kentish Town avec le chanteur principal Jeff Gutt.

Gutt rejoint PILOTES DE TEMPLE DE PIERRE il y a trois ans. Ses débuts d’enregistrement avec le groupe étaient sur son septième album éponyme, arrivé en mars 2018.

Gutt, un natif du Michigan de 44 ans qui a passé du temps dans l’acte nu-metal du début des années 2000 PILE SÈCHE, parmi d’autres groupes, et était un concurrent sur « Le facteur X », rejoint PILOTES DE TEMPLE DE PIERRE en 2017 après avoir battu environ 15000 espoirs lors d’une recherche étendue qui a commencé plus d’un an plus tôt.

Original PILTOS DE TEMPLE DE PIERRE chanteur Scott Weiland, qui a retrouvé le groupe en 2010 après une interruption de huit ans mais a été licencié en 2013, est décédé en décembre 2015 d’une overdose de drogue.

Chester Bennington, qui a rejoint STP début 2013, il est parti près de trois ans plus tard pour passer plus de temps avec son groupe principal LINKIN PARK. Bennington s’est suicidé en juillet 2017.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez regardé notre événement Core PPV en direct hier! Si vous l'avez manqué, ne vous inquiétez pas, vous pouvez … Publié par Stone Temple Pilots le samedi 1 août 2020

Merci à tous ceux qui ont participé à notre événement Core PPV ce soir! ICYMI, vous pouvez toujours acheter un pass et regarder l'émission sur nugs.net jusqu'à la fin du week-end. Publié par Stone Temple Pilots le vendredi 31 juillet 2020

