La nouvelle série Who’s Join Together @ Home de faits saillants de leur histoire en direct est entrée dans sa deuxième semaine avec son spectacle pour le 50e anniversaire à Hyde Park, Londres, le 26 juin 2015.

La série YouTube Premiere est diffusée sur le groupe Chaîne Youtube, avec un concert différent dans leur passé historique arrivant chaque samedi à 10h PT / 13h HE / 18h Royaume-Uni. La séquence a commencé la semaine dernière avec cinq titres de la performance de The Who en 1982 au Shea Stadium, New York, et continue avec le spectacle de Hyde Park, qui faisait partie des concerts de l’heure d’été britannique 2015 et a eu lieu pendant leur The Who Hits 50! tour.

Présentant la première de YouTube, Roger Daltrey a déclaré à propos de l’un des morceaux présentés: « Je me souviens que nous avons fait une version particulièrement bonne de » The Seeker « dans cette émission », et a ajouté à quel point il était fier du look du concert et des écrans. derrière eux pendant qu’ils jouaient.

« The Seeker » a terminé deuxième sur la setlist générale ce soir-là, après « I Can’t Explain », dans une performance de 20 chansons qui a culminé avec une séquence de Tommy, puis une clôture « Baba O’Riley » et « Won’t Soyez à nouveau dupe. L’émission a attiré une foule de critiques positives, y compris de Patrick Sawer dans le Daily Telegraph, dont le sous-titre disait «Rencontrez le nouveau Who, comme le grand vieux Who.

«Ils ont reculé les années»

James Atherton a écrit sur Noyé dans le son: «Au cours des deux heures qui ont suivi, ils ont reculé les années pour imprégner leur catalogue arrière de la vigueur et de la vigueur nécessaires pour lui rendre justice. Dans The Independent, Shaun Curran a déclaré: «C’est le cœur et l’âme vivants du Who qui retiennent votre attention.

«La voix de Daltrey a conservé son grondement hurlant, mais avec le microphone tournoyant avec plus de lassitude qu’auparavant, c’est Townshend qui injecte la fureur, faisant tourner la guitare si férocement que vous soupçonnez qu’il alimente Hyde Park tout seul.»

«Join Together @ Home» est présenté en partenariat avec The Who et Eagle Rock Entertainment. La consultation est gratuite, mais les fans sont encouragés à faire un don aux co-bénéficiaires Teenage Cancer Trust et Teen Cancer America, via le lien fourni sur la page dédiée.