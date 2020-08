En raison des mesures de verrouillage en cours, des interdictions de grands rassemblements et des préoccupations liées aux coronavirus, le principal promoteur de concerts Live Nation a subi une baisse de 98% d’une année sur l’autre de ses revenus au deuxième trimestre.

La société basée à Beverly Hills a récemment révélé cette information et d’autres informations relatives aux performances dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2020, couvrant les mois d’avril, mai et juin de cette année. Plus précisément, Live Nation a révélé un chiffre d’affaires de 141,8 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, contre environ 2,64 milliards de dollars au cours de la même période en 2019 (bien que cette somme provienne principalement de concerts diffusés en direct au deuxième trimestre 2020, l’entité a également commencé à promouvoir des concerts à distance sociale en Nouvelle-Zélande. , L’Allemagne et certaines régions des États-Unis, entre autres.)

Comme on pouvait s’y attendre, avec la grande majorité des spectacles en direct sur glace, les revenus de la billetterie ont également subi une forte baisse, tout comme les fonds provenant des commandites et de la publicité, qui ont chuté de 88% par rapport aux 151,5 millions de dollars du deuxième trimestre 2019 à 18,4 millions de dollars. En tenant compte des revenus des six premiers mois de cette année, Live Nation a déclaré des revenus d’environ 1,44 milliard de dollars, soit une baisse de 71% par rapport au premier semestre de 2019. Et il va sans dire que la grave récession fiscale de Live Nation est révélatrice à la fois de l’impact considérable de la pandémie du COVID-19 et des difficultés particulières de la situation pour les musiciens, dont une grande partie dépend des revenus des spectacles.

Comme c’était également le cas avec le rapport sur les résultats du premier trimestre 2020 du principal promoteur de concerts, cette analyse du deuxième trimestre n’a pas été entièrement sans données encourageantes. Selon le document, 86% des fans choisissent de conserver leurs billets en prévision du retour à grande échelle des concerts – juste une baisse d’environ 4% par rapport aux «plus de 90% des fans» qui ont décidé de conserver leurs laissez-passer au premier trimestre. , par Live Nation. Dans le même ordre d’idées, le PDG Michael Rapino a relayé dans le communiqué de presse que Live Nation avait «déjà vendu 19 millions de billets pour plus de quatre mille concerts et festivals prévus pour 2021… bien avant ce point l’année dernière».

En outre, Live Nation a révélé que 67 millions de fans ont écouté ses concerts en direct au cours du deuxième trimestre et qu’il s’attend à ce que les performances en direct reviennent «à grande échelle» au cours de l’été 2021. Les investisseurs semblent répondre positivement au rapport financier – ce qui semble indiquer confiance dans le plan de Live Nation de continuer à réduire les coûts et d’utiliser son capital liquide pour soutenir les opérations jusqu’à la reprise des concerts traditionnels.

Au moment d’écrire ces lignes, les actions de Live Nation (achetées et vendues sous le nom de LVN) se négociaient pour près de 47 $ chacune, soit environ 1,5% de moins que le cours de clôture d’hier. Le mois dernier, nous avons signalé que la société avait promis de doubler son nombre de cadres noirs d’ici 2025, quelques jours après avoir été accusée de «racisme systémique» dans un procès intenté par la directrice de tournée Candace Newman.