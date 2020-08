Roddy Ricch est allongé alors qu’il prépare son prochain acte.

Le rappeur de Compton a été sur une lancée après la sortie de son premier album Please Excuse Me For Being Antisocial en décembre, qui a donné naissance au hit «The Box». Mais les derniers mois l’ont contraint à ralentir car les émissions en direct sont suspendues en raison de la pandémie. Alors qu’il était en quarantaine à la maison, Roddy a parlé à GQ de la façon dont il passait son temps et de ses projets pour son deuxième album.

«Je suis juste dans la maison. Refroidissement. C’est normal pour moi », dit-il.

En ce qui concerne la télévision, il a regardé en abondance «For Life» de 50 Cent, tandis que sa liste de lecture de quarantaine comprend Snoh ​​Alegra, Charlie Wilson et Stevie Wonder. Le nouveau papa a également cuisiné davantage. «J’ai mangé plus sainement», dit Roddy, qui a préparé du saumon et de la purée de pommes de terre lors d’un récent repas.

Malgré le verrouillage, sa production musicale n’a pas été beaucoup affectée. «Peut-être que je fais un peu moins de musique, mais j’ai l’impression que pour moi en ce moment, moins c’est plus», dit-il. «Parce qu’alors, quand je monterai dans la cabine, je dirai une merde folle. Je pourrais travailler pendant deux ou trois jours et faire cinquante chansons. Et puis je m’éloignerai pendant environ une semaine. Moins est plus. Passer plus de temps à comprendre ce que je ressens et à découvrir différentes choses autour de moi. »

Il pense aussi à son deuxième album, mais il n’est pas pressé. «Pourrais-je déposer un nouvel album maintenant? Oui. Vais-je? Non », dit-il.

Quand le moment sera venu, il le publiera. «Il ne s’agit vraiment pas d’être prêt ou non. C’est plus une question de timing. Je laisse vraiment tomber quand j’en ai envie », ajoute-t-il.

Et quand il arrive, il promet la grandeur. «Le prochain album sera un chef-d’œuvre à part entière. Une vraie idée. Un vrai corpus de travail. »

En attendant, sa collaboration avec DaBaby, «Rockstar», reste n ° 2 du Billboard Hot 100 et il a récemment été nominé pour trois prix aux MTV VMA 2020.