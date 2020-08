Selon Rolling Stone, SAMMY HAGAR ET LE CERCLE se produira en direct pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus le 18 septembre en tant que tête d’affiche de Rockin ‘Fore The Kids au Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland. Également prévu d’apparaître sont les BANDE MÉTÉO OHIO, duo de musique country TROUBLE DE FRÈRE et Ira Dean avec des personnages sportifs Jim McMahon, Bret Saberhagen, Larry Johnson et Ray « Boom Boom » Mancini.

Maintenant dans sa 17e année, le Rockin ‘Fore The Kids concert fournit un soutien au centre familial des douches de l’hôpital pour enfants Akron pour le cancer et les troubles sanguins chez l’enfant. Selon un communiqué de presse, l’événement « sera produit selon toutes les directives du COVID-19 ».

Ce printemps dernier, Agar a fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré à Rolling Stone qu’il était prêt à sortir et à jouer des spectacles avant que la pandémie ne se calme. « Je ne vais pas répandre la maladie », a-t-il expliqué. « Mais il peut y avoir un moment où nous devons nous sacrifier. Je veux dire, combien de personnes meurent sur Terre chaque jour? Je n’en ai aucune idée. Je suis désolé de le dire, mais nous devons tous mourir, mec. »

Sammy a également déclaré qu’il serait prêt à jouer des concerts en direct dans des salles bondées « avant qu’il y ait un vaccin, s’il est en baisse et semble disparaître. »

Agar a publié plus tard une déclaration dans laquelle il a insisté sur le fait qu’il ferait sa part pour «se remettre au travail d’une manière sûre et responsable et relancer cette économie».

En mai, SAMMY HAGAR ET LE CERCLEtournée aux États-Unis avec RANGER DE NUIT a été officiellement annulée en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Joindre Agar dans LE CERCLE sont bassiste Michael Anthony (VAN HALEN, PIED DE POULET), le batteur Jason Bonham (COMMUNION DU PAYS NOIR, SOIRÉE LED ZEPPELIN DE JASON BONHAM) et guitariste Vic Johnson (LES WABORITAS).

LE CERCLEpremier album de matériel entièrement original, « L’espace entre », est sorti en mai 2019 via BMG.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).