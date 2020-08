Flying Colours a publié une vidéo présentant leur morceau de 2012, Kayla.

Les images ont été extraites du prochain album de Neal Morse, Mike Portnoy, Steve Morse, Dave LaRue et Casey McPherson, Third Stage: Live In London – sorti le 18 septembre via Music Theories Recordings.

Il sera publié sur une variété de formats, y compris, vinyle transparent orange 3LP, Blu-ray, 2CD / DVD, un Earbook de 40 pages qui couvre 2CD / 2DVD / Blu-ray, et sur les plates-formes numériques et de streaming.

Le chanteur et guitariste McPherson déclare: «Un de mes hymnes rock préférés que nous avons écrits. Les solos épiques mélodiques de Steve m’attirent à chaque fois sur cette chanson. C’est peut-être à la fille, à la mère, à l’épouse, à l’amie, mais en somme, encourager et célébrer la beauté et le pouvoir de la féminité!

Third Stage: Live In London a été filmé et enregistré lors du concert du groupe au Shepherd’s Bush Empire de la ville le 14 décembre 2019 – dans le cadre de la tournée de Flying Colours en soutien à leur album Third Degree.

Le Blu-ray et les DVD comprendront des bonus, notamment des clips vidéo et des séquences de concert de leur apparition au Morsefest 2019 à Cross Plains, Tennessee.

Pendant ce temps, le groupe se prépare également à rééditer ses albums Flying Colours et Second Nature sur 2LP bleu clair le 18 septembre – les deux étant limités à seulement 1000 unités.

Flying Colours: Troisième étape: Live à Londres

1. Blue Ocean

2. Une place dans votre monde

3. La perte à l’intérieur

4. Plus

5. Kayla

6. Geronimo

7. Vous n’êtes pas seul

8. Forever In A Daze

9. Lettre d’amour

10. Port paisible

11. Exploration

12. Feu infini

13. Symphonie cosmique

14. La tempête

15. Machine à masque