le Chris Cornell statue du musée de la culture pop de Seattle (MoPOP) a été vandalisée.

Jeudi soir (20 août), gare de Seattle Actualités KIRO 7 a publié une photo de la statue du JARDIN SONORE leader après avoir été peint en blanc.

Plus tôt aujourd’hui, Chris Cornellla veuve de Vicky a publié une déclaration sur la dégradation de la statue via les médias sociaux du chanteur décédé. Elle a écrit: « Mes enfants et moi avons le cœur brisé d’apprendre la vandalisation de Chrisstatue de s au Musée de la Culture Pop à Seattle. La statue n’est pas seulement une œuvre d’art mais un hommage à Chris, son héritage musical incomparable et tout ce qu’il représentait. Cela représente Chris, qui est aimé non seulement à Seattle, mais dans le monde entier.

« Face à cette haine et à cette destruction, nous sommes encore une fois reconnaissants aux fans qui se sont levés pour le soutenir et ont montré un immense amour », a-t-elle poursuivi. « Cela nous a éveillé le cœur d’entendre que les fans ont apporté des fournitures et ont tenté de nettoyer le vandalisme déchirant. La statue sera restaurée. La haine ne gagnera pas. »

La statue grandeur nature, commandée et offerte au musée par Vicky Cornell, se trouve à l’extérieur de l’entrée sud de MoPOP face à la Cinquième Avenue Nord. La statue sculptée par l’artiste Nick Marras présente la légende du rock dans l’une de ses poses emblématiques avec ses bottes, son étiquette de chien, ses couches et ses longues mèches.

JARDIN SONOREles membres survivants – Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd – a assisté à la cérémonie de dévoilement d’octobre 2018 avec Vicky, ChrisLes trois enfants et autres amis de longue date et membres de la famille de la communauté de Seattle.

Dans une interview de novembre 2018 avec Kerrang! magazine, Thayil a dit que le dévoilement de la Cornell statue était à la fois «surréaliste» et «source de grande fierté». Il a ajouté: «C’était aussi gênant, car il y avait un certain aspect de celui-ci qui était un spectacle, donc c’était un événement public. Mat, Ben et j’étais sur scène dans une certaine mesure, ce qui nous a mis un peu mal à l’aise. Nous, Chris inclus, il y avait les gars qui ne se présentaient jamais aux grands événements et fêtes, même si nous étions toujours invités. «

Cornell a été déclaré mort le 18 mai 2017 après avoir été retrouvé insensible dans sa chambre d’hôtel à Detroit. JARDIN SONORE avait joué un spectacle plus tôt dans la soirée. L’homme de 52 ans avait des sédatifs et un médicament contre l’anxiété dans son système, mais il est décédé des suites d’une pendaison.

Voici à quoi ressemble la statue de Chris Cornell devant le musée de la culture pop de Seattle. Quelqu’un a apparemment vandalisé la statue du défunt chanteur Soundgarden en la peignant en blanc. Publié par KIRO 7 News le jeudi 20 août 2020