Cela fait trente ans que Steve ‘H’ Hogarth a pris la relève en tant que chanteur à Marillion.

Pendant ce temps, le groupe a mis au point de nouvelles façons de faire fonctionner l’industrie de la musique pour eux, et a évolué pour devenir l’une des forces les plus créatives et complexes (mais écoutables) du rock progressif moderne.

Ici, l’ancien leader européen se souvient comment The Blue Nile et David Bowie ont fait de lui le musicien qu’il est aujourd’hui, et pourquoi il ne l’a jamais fait en tant que Beatle.

La première musique dont je me souviens avoir entendu

Quel genre d’imbécile suis-je par Anthony Newley. Mon père avait l’habitude de faire le tour de l’appartement en fredonnant ça. Le premier album que j’ai acheté était She Loves You des Beatles, c’était aussi le premier single de Steve Rothery [Marillion guitarist] jamais possédé, ce qui m’a choqué. Nous l’avons découvert il y a quelques semaines, alors que nous étions interviewés ensemble.

La plupart des tubes des Beatles n’ont pas été aussi longs que les intros de nos chansons, je ne plaisante pas! C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je n’étais pas dans les Beatles.

Le plus grand album de tous les temps

Hunky Dory de David Bowie. Il y a quelque chose de radical et de cool dans cet album. Ce charme innocent, c’est comme s’il n’y avait rien entre le talent et ce que vous entendez, et c’était Life On Mars? dessus, ce qui serait suffisant pour la plupart des gens.

Le héros de la guitare

Adrian Belew, en raison de son approche radicale et de ce qu’il a fait sur des choses comme [Talking Heads album] Restez dans la lumière. Nous avons fait Cruise to the Edge il y a quelques années et il a un truc qui s’appelle le Adrian Belew Power Trio. Il a ce truc qu’Eddie Van Halen a; il est tellement bon que c’est un rire, il n’ya pas de sourcils tricotés à ce sujet, c’était une pure joie, mais techniquement incroyable.

L’auteur-compositeur

Leonard Cohen. Il a écrit Famous Blue Raincoat, je repose mon cas. Ses mots, la façon dont il a construit des chansons. Certaines personnes veulent la chanson pop parfaite; Je veux me sentir comme dans une histoire courte et avoir le cœur brisé à mi-chemin. Vous ne pouvez pas battre Leonard Cohen pour cela.

La première chanson que j’ai interprétée en direct

Un jour dans la vie, sur scène dans mon école. Il y avait une sorte de revue dans la sixième forme et je me suis levé et j’ai fait ça. Comment c’était? Je ne sais pas du tout! C’était juste moi et un piano, ça semblait aller bien, mais ils auraient applaudi n’importe quoi, ça.

Le meilleur album live

L’album live le plus influent sur moi était Made In Japan. À dix-sept ans, Deep Purple m’a ouvert une porte; Je suis allé les voir à l’hôtel de ville de Sheffield et je me suis dit «rien de mieux que de faire ça». C’était sur la tournée de Machine Head qui est devenue l’album Made In Japan. Quand vous alliez voir des groupes comme ça à ce moment-là, ils faisaient des bruits que personne d’autre n’avait fait.

Ces choses sont maintenant des produits de base; une Strat qui hurlait, un chanteur de heavy metal, le Hammond, mais ils n’avaient pas écouté du heavy rock, ça n’existait pas, ils écoutaient du blues et du jazz, mais là, ils faisaient ce bruit incroyable. «Qu’est-ce que c’est que ça?! C’est incroyable!’

Le pire album que j’ai fait

C’est facile; J’étais dans un groupe appelé Harlow et nous avons sorti un single appelé Harry de Mazzio, cela devait être vers 1977. Je pense que le groupe a été nommé d’après Jean Harlow par opposition à la ville d’Essex, et nous avions un single sur Pepper Records. C’est une chanson que j’ai écrite, qui était horrible et c’est certainement le pire album que j’ai jamais réalisé. Je pense qu’ils n’ont pressé qu’environ six exemplaires.

Ma plus grande déception

Est-ce que tout le monde dit Tin Machine? Le Frog Chorus? Je sais que Macca l’a fait pour ses enfants, mais peut-être aurait-il dû le garder comme enregistrement à domicile et le jouer pour eux la nuit? Cela dit, il est Macca, il peut tout faire, il est irréprochable.

Ma chanson de fête du samedi soir

Pas une chanson de sortie, mais quand j’étais à l’université, nous avions une chanson de réveil, qui était Round Goes the Gossip de Focus. C’est sur Focus 3 et c’est totalement mental et si vous l’utilisez comme réveil, cela vous fera vraiment sortir du lit et vous préparer pour les premières heures d’un lundi matin.

Mon colocataire avait l’habitude d’installer le tourne-disque avec le stylet dans la rainure, puis il se penchait hors du lit et appuyait sur l’interrupteur et l’éteignait.

Le groupe le plus sous-estimé de tous les temps

Les putains d’Européens! Sérieusement, peut-être The Kinks, ils étaient loin d’être aussi gros que les Beatles et peut-être qu’ils n’auraient pas dû l’être, mais ils auraient dû être sur leurs talons dans la façon dont ils se souviennent. Ray Davies a écrit des chansons incroyables; Days, ça résiste à tout ce que les Fab ont mis KO, à peu près.

La chanson qui me fait pleurer

La vie de famille au bord du Nil bleu. Extrêmement triste et quiconque a déjà eu des problèmes domestiques, et j’en ai eu quelques-uns, ça vous frappe, cette chanson incroyablement triste et véridique. J’adore le Nil Bleu.

Ma chanson « d’humeur d’amour »

Guérison sexuelle [Marvin Gaye] prend quelques coups, pour ainsi dire. Ou cette ville ne dort jamais par les eurythmiques. Dave Stewart est un génie et Annie Lennox est l’une des meilleures chanteuses à avoir parcouru la terre.

La chanson que je veux jouée à mes funérailles

Je l’ai écrit, ça s’appelle Arc Light et c’est une chanson d’un EP du même nom par moi et Richard Barbieri. Ces mots sont ce que je veux à la fin, ce sont mes bons mots d’adieu. J’aurais pu mourir après avoir écrit cela, car c’est ce que je ressens à propos de la mort.

