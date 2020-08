En mars, au début de la pandémie du COVID-19, Digital Music News a été le premier à signaler que la plateforme de revente de billets StubHub était actuellement incapable de fournir des «remboursements immédiats en espèces» à ceux qui avaient acheté des laissez-passer pour des événements reportés ou annulés. Maintenant, la société basée à San Francisco se prépare à fermer plusieurs bureaux dans le cadre d’un effort plus large pour rester à flot jusqu’à la fin des verrouillages provoqués par les coronavirus.

Les responsables de StubHub ont informé les membres de l’équipe des fermetures et licenciements imminents via un e-mail diffusé en interne, avant de confirmer publiquement les malheureuses mesures d’économie de coûts. Des pays comme le Mexique, le Brésil, le Japon, Hong Kong et la Corée du Sud verront leurs succursales StubHub fermées, tandis que la société prévoit de maintenir ses opérations européennes et de réduire encore ses frais généraux en se séparant de certains membres du personnel. Probablement parce que StubHub a précédemment licencié 67% de ses effectifs, cependant, la nouvelle série de réductions de personnel (dans les bureaux qui resteront ouverts) devrait être relativement mineure.

En plus de lutter pour survivre dans un arrêt essentiel des événements en direct basés sur la foule, StubHub fait face à des poursuites de la part de détenteurs de billets en colère. En avril, nous avons signalé qu’un acheteur mécontent avait déposé une plainte de recours collectif fermement formulée contre la marque pour son travail prétendument visant à «transférer subrepticement leurs pertes sur leurs clients innocents, aggravant ainsi les difficultés financières subies par les gens à travers le pays», par non fournir des remboursements en espèces. Plus tard dans le même mois, les détenteurs de billets de la Major League Baseball ont nommé l’entité de 20 ans dans un recours collectif distinct et similaire.

Le procès initialement mentionné s’est étendu au Canada à la fin mai, à peu près au moment où la présidente de StubHub, Sukhinder Singh Cassidy, a quitté son poste de direction. La directrice générale de StubHub Amérique du Nord, Jill Krimmel, remplit actuellement les fonctions de présidente par intérim.

Loin d’être isolées, les difficultés opérationnelles de StubHub reflètent les obstacles plus importants que la crise des coronavirus a introduits dans l’industrie de la musique. Bien que le virus ait eu un impact significatif sur de multiples sphères commerciales et sur l’économie dans son ensemble, la communauté musicale a été particulièrement touchée, en grande partie en raison de l’annulation (presque) généralisée des concerts. Mais malgré ces défis permanents (et certaines prédictions selon lesquelles la normalité est assez éloignée), les dernières semaines ont apporté au moins quelques développements positifs.

Justin Bieber, Pearl Jam, Elton John et d’autres ont reporté les dates de leur tournée pour 2021, signalant leur conviction que le retour à grande échelle des concerts traditionnels est à l’horizon. Et plus immédiatement, le gouvernement britannique a permis aux fans de continuer à assister à des spectacles en plein air; Les fonctions de divertissement intérieur socialement distantes peuvent reprendre légalement en Angleterre à partir de demain.