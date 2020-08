Metallica a publié une vidéo montrant le bassiste Robert Trujillo déballant le prochain coffret S & M2.

Mais plutôt que de le filmer au QG de Metallica ou chez lui, Rob a plutôt décidé de ramener l’album à la plage et de le déballer sur le capot de sa voiture. Et après avoir montré le contenu, Trujillo a ensuite frappé les vagues pour un spot de surf.

S & M2 a été capturé lors de deux spectacles de Metallica avec le San Francisco Symphony Orchestra au Chase Center de la ville en septembre 2019 – deux nuits qui ont célébré le 20e anniversaire de l’album original de S&M.

Il sortira le 28 août sur vinyle 4LP standard, vinyle coloré de collection, 2CD, DVD, Blu-ray et coffret de luxe – et en tant que coffret Super Deluxe exclusif pour le cinquième membre, limité à seulement 500 exemplaires.

Metallica a initialement annoncé un seul spectacle S&M du 20e anniversaire pour le 6 septembre 2019 – un concert pour ouvrir le Chase Center. Mais les billets se vendant rapidement, le groupe a ajouté une deuxième soirée qui a eu lieu deux jours plus tard.

Les images des deux nuits ont ensuite été projetées dans 3000 cinémas du monde entier pendant une nuit seulement en octobre de l’année dernière.

Metallica a déjà partagé une bande-annonce pour S & M2, ainsi que des vidéos pour Nothing Else Matters et All Within My Hands.

Les concerts étaient alignés pour marquer 20 ans depuis l'album original de S&M.

Ensemble 1

1. L’extase de l’or

2. L’appel de Ktulu

3. Pour qui sonne la cloche

4. Le jour qui ne vient jamais

5. La mémoire demeure

6. Confusion

7. Papillon en flamme

8. Le hors-la-loi déchiré

9. Pas de trèfle à feuilles

10. Halo en feu

Ensemble 2

11. Introduction à la suite Scythian

12. Suite Scythe Opus 20 II: Le Dieu ennemi et la danse des esprits sombres (par Sergei Prokofiev)

13. Introduction à la fonderie de fer

14. La fonderie de fer, Opus 19

15. Les impardonnés III

16. Tout est entre mes mains

17. (Anesthésie) Tirage des dents

18. Partout où je peux me déplacer

19. Un

20. Maître des marionnettes

21. Rien d’autre ne compte

22. Entre Sandman