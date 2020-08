Si vous êtes fan de la célèbre chanson de Neil Diamond, «Sweet Caroline», vous allez être vraiment déçu de ce que je vais vous dire.

Juste au moment où vous pensiez que Covid-19 ne pouvait pas apporter plus de dévastation au monde, vous aviez tort. L’hymne préféré de tous, «Sweet Caroline», a été interdit. Et c’est un désastre!

Oui, vous avez bien entendu. Il n’y aura absolument aucun jeu de ‘Sweet Caroline’ jusqu’à la fin de la pandémie. Pourquoi? Parce que cela encourage trop de bonheur et de danse.

Le mème Internet a commencé avec un bar en Espagne, et maintenant il est devenu viral en ligne, avec tout le monde se joignant à la blague hilarante – voici comment tout a commencé.

«Sweet Caroline» a été interdite par un pub irlandais en Espagne

La chanson «Sweet Caroline» de Neil Diamond est un succès populaire dans le monde entier. Il est garanti que les gens se lèvent, se lèvent et dansent toute la nuit en un rien de temps – mais pour cette raison même, il a dû être interdit.

C’est vrai, l’hymne a été interdit par le barreau irlandais de Murphy à Carrelejo, en Espagne, au milieu de la pandémie de coronavirus, car il ne respecte pas les règles de distanciation sociale.

Les paroles populaires de la chanson disent: «Mains, toucher les mains

Tendre la main, me toucher, te toucher. » Et à ce stade de la chanson, les gens imitent souvent ce que disent les paroles, se touchent, dansent et se rapprochent.

Et à l’ère de la pandémie dans laquelle nous vivons, cette proximité est un certain moyen de propager rapidement le virus – ce que tout le monde essaie d’éviter.

L’interdiction de «Sweet Caroline» est devenue un mème viral

Lors de l’annonce de l’interdiction de la blague, Linda Murphy, propriétaire du pub Murphy’s en Espagne, a publié sur Facebook une photo d’un tableau qui avait été placé dans le pub.

Le tableau se lit comme suit: «En raison de Covid-19, Sweet Caroline est interdite. Il n’y aura pas de mains qui se touchent, de tendre la main, de me toucher, de vous toucher.

De nombreuses personnes ont ensuite commencé à partager l’image comique sur les plateformes de médias sociaux, et elle est depuis devenue un mème viral.

Les utilisateurs de réseaux sociaux ne sont pas plus satisfaits de l’interdiction de leur chanson préférée

Si vous pensiez que 2020 ne pouvait pas être pire et que Covid-19 avait déjà assez gâché les choses cette année, alors vous vous êtes trompé. Sweet Caroline a été bannie et pour beaucoup, c’est la goutte d’eau!

Et beaucoup se tournent vers les réseaux sociaux pour partager leur dégoût total des nouvelles. Une personne a tweeté: «# COVID19 a fait une autre victime. «Sweet Caroline» a été bannie. À partir de maintenant, il n’y aura plus de mains qui se touchent, de tendre la main, de me toucher et / ou de vous toucher. «

Un autre a demandé à Neil Diamond ce qu’il pensait de la situation dans son ensemble, en disant: «@NeilDiamond Salut Neil! Je me demandais ce que vous pensez de l’interdiction de votre chanson Sweet Caroline d’un pub irlandais en Espagne?

Le meme Sweet Caroline est devenu une blague virale à laquelle tout le monde peut se joindre et apporter un peu d’humour à la pandémie!

