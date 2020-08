Takeoff nie les allégations selon lesquelles il aurait violé une femme.

Le rappeur Migos a répondu à une plainte déposée par une femme affirmant l’avoir violée lors d’une fête à la maison en juin, qualifiant les allégations de «manifestement et prouvées fausses».

Dans une déclaration à TMZ, son avocat, Drew Findling, a déclaré que son client était innocent. «Nous avons examiné les allégations et avons également fait notre propre diligence raisonnable. Ce qui est devenu très clair, c’est que les allégations faites contre Takeoff sont manifestement et prouvées fausses », a déclaré Findling. «Les allégations et déclarations faites au sujet de ce procès indiquent que les représentants des plaignants n’ont pas parlé avec les témoins concernés ni examiné les éléments de preuve disponibles.»

Findling a déclaré que Takeoff était la cible de la situation. «Takeoff est réputé pour son talent artistique ainsi que pour sa personnalité calme, réservée et paisible. Dans ce cas, ces traits de personnalité connus ont fait de lui la cible d’une évidente prise d’argent par exploitation », a-t-il ajouté. «En tant que son avocat, nous sommes bien conscients et connaissons bien l’importance des poursuites civiles et pénales en cas de véritables agressions sexuelles. Ce n’est pas une de ces situations. »

La femme, identifiée dans les documents judiciaires comme Jane Doe, allègue que Takeoff l’a mise mal à l’aise lors de la fête chez DJ Durel à Encino, en Californie, avant de l’agresser sexuellement dans une chambre à l’étage après qu’elle ait refusé ses avances. Elle croyait rencontrer Durel pour un rendez-vous, mais quand elle est arrivée à la maison, il y avait plusieurs personnes là-bas dans un décor de fête.

La femme s’est rendue à l’hôpital le même jour et affirme que le personnel a observé «des preuves physiques de viol forcé» et a informé le département de police de Los Angeles, selon le New York Times. Une porte-parole du LAPD a déclaré qu’une enquête avait été ouverte.

L’avocate de la femme, Neama Rahmani, a déclaré qu’elle avait rencontré Durel lors d’une autre soirée et s’était connectée avec lui sur les réseaux sociaux avant de l’inviter chez lui. Elle n’a plus été en contact avec Durel ou Takeoff depuis cette nuit.

«C’était sa seule et unique rencontre avec Takeoff, et elle n’a plus parlé à Durel depuis», a déclaré Rahmani.