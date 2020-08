Les rues ont été annoncées comme les têtes d’affiche du MADE Festival 2021. Le projet à la tête de Mike Skinner, dont la nouvelle mixtape acclamée None of Us Are Out Of This Life Alive est sorti le mois dernier, sera en tête d’affiche lors de l’événement de Birmingham samedi, 31 juillet l’année prochaine.

Tenu au Sandwell Valley Country Park, le spectacle sera le plus grand spectacle de la ville natale de The Streets à ce jour. Ils devaient faire la une du festival en 2020, mais il a été annulé en raison de la crise des coronavirus. Les têtes d’affiche restantes et les autres actes devraient être ajoutés à la programmation dans la perspective du festival MADE. Les billets sont en vente maintenant à partir de le site officiel de l’événement, tandis que les réservations pour cette année peuvent être transférées à 2021.

Jeudi (6 août), The Streets effectuera un spectacle diffusé en direct avec un billet de la salle EartH de Londres à Hackney. Les participants virtuels ont été encouragés à ajouter un don facultatif à l’association caritative choisie par Skinner, Show Racism The Red Card.

Avant le concert, Skinner a partagé la vidéo de la chanson-titre IDLES de son dernier album. Réalisé par Rollo Jackson, le clip présente à la fois le leader de Skinner et IDLES Joe Talbot.

« alt = » « />

La chanson, quant à elle, offre le point de vue candide de Skinner sur la vie moderne et l’amour, mêlé à sa signature, son esprit effronté.

«Je n’aime pas mon pays, c’est plus une dépendance / La façon dont les filles fixent et se penchent sur le brillant à lèvres / Je suis difficile à aimer, je fais des blagues idiotes / Mais ce sont les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin », Ouvre le rappeur.

Talbot intervient sur le deuxième couplet, avec les paroles déterminées: «Aucun de nous ne sort vivant de cette vie / C’est pourquoi je ne vais pas doucement dans cette bonne nuit / C’est pourquoi je brille plus fort que la lumière la plus brillante / Je scintille comme ma lame dans le ventre de la droite.

Aucun de nous ne sort de cette vie vivante marque la première sortie intégrale de Skinner en près d’une décennie, après Computers And Blues en 2011. La mixtape, qui présente une collaboration d’artiste différente sur chacune des 12 pistes, a reçu un large succès critique depuis sa sortie en juillet. Le Guardian a déclaré qu’il s’agissait d’un « retour fracassant », ajoutant que la liste des invités sur l’album (qui comprend Tame Impala, Dapz on the Map, Hak Baker et Jimothy Lacoste) « témoigne de l’impact de Skinner. »

Aucun de nous ne sort de cette vie Alive est maintenant disponible et peut être acheté ici.