Travis Scott décolle en couverture de GQ.

Le rappeur de Houston invite le magazine dans son univers pour le numéro de septembre. Alors que les fans attendent avec impatience la suite d’Astroworld, le roi de la jeunesse a travaillé dur. Lors d’une visite au siège de Cactus Jack à West Hollywood, en Californie, début juillet, il présente des extraits inachevés, notamment une piste pour le prochain thriller de Christopher Nolan, Tenet, que GQ décrit comme «un voyage liquéfiant le cerveau à travers le temps et l’espace».

Le père de Stormi est resté discret sur son prochain album, qui, selon les fans, s’appelle Utopia. «Où va-t-on après Astroworld?» demande le journaliste avant que Travis ne réponde: «Vous allez à l’utopie. C’est là que nous allons. »

«Alors imaginez ma version», dit Scott, qui la décrit comme «un endroit où nous pourrions tous nous asseoir l’un en face de l’autre et où un côté cesse de regarder l’autre côté et où nous réalisons tous que nous sommes égaux. Comme de simples humains.

« Nous ne voulons rien l’un de l’autre, mais simplement nous voir heureux », dit-il avant d’ajouter, « Mais avec cela vient la dystopie. »

En plus de son propre album, lui et son collaborateur «Scotts» Kid Cudi travaillent sur un projet commun et ont «déjà fait un tas de disques ensemble». Lorsqu’on lui a demandé à quoi les fans peuvent s’attendre, il répond: «Mec, beaucoup. Un peu de feu!

De plus, La Flame parle de sa relation avec Kanye West («C’est mon grand frère»), de sa paternité et taquine un «projet secret», que GQ décrit comme «une collaboration tellement« duh »qu’il semble que cela aurait dû se produire déjà. »

Lisez les faits saillants de l’interview ci-dessous.

Sur l’injustice raciale et la brutalité policière en Amérique: «C’est un moment où il doit y avoir une certaine reconnaissance, comme:« Cette merde n’est pas cool. »Nous vivons cela depuis combien d’années? C’est un combat pour lequel nous nous battons, et il semble que personne ne veuille nous donner ce résultat que nous recherchons depuis des années et nos voix doivent être entendues. »

Sur la façon dont il fait face à l’époque: «Les temps sont bizarres pour les gens, et ils essaient de savoir quoi faire. Voir ce qui se passe dans le monde me motive. Trouver des moyens de l’améliorer, cela me motive vraiment. Et que ce soit avec la musique ou que ce soit pour essayer de changer des choses dans le centre-ville, j’essaie simplement de faire monter les choses à tous les niveaux. «

Sur les opinions politiques de Kanye West: «Chacun a droit à sa [opinion]. Je lui dis juste ce que je ressens. Ce que les gens pensent de cette merde.

En trouvant son son: « C’est fou. C’est beaucoup de choses que je voulais dans ma carrière précédente – c’était comme si cela devait arriver à temps. Peu importe le temps que cela prend, il vous suffit de rester dessus. Cela peut prendre un ou deux albums. Ce pourrait être votre troisième, ce pourrait être votre quatrième. J’ai l’impression que depuis Owl Pharaoh, je me suis dit: «Yo, quel est le son?» Astroworld, c’était un peu comme être capable de donner vie à beaucoup de choses. «

Sur sa fille: «C’est incroyable de voir ma fille grandir. Je la tiens au courant de ce qui se passe dans le monde. En tant que parent, j’installe toujours des connaissances, même à cet âge. »

Sur son prochain album: «J’ai l’impression d’avoir tellement appris. Je pense qu’avec ce prochain projet, j’incarne simplement toutes les connaissances que j’ai acquises et j’essaie d’en tirer la meilleure forme. «